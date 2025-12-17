Ισραήλ: Ο αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας είχε μυστική συνάντηση με αξιωματικούς από Ελλάδα και Κύπρο

Δεν είναι μυστικό ότι η Ελλάδα και η Κύπρος είναι από τους μεγαλύτερους και πιο σημαντικούς συμμάχους που έχει το Ισραήλ στην ανατολική Μεσόγειο, κάτι που έχει αποδειχθεί τα τελευταία χρόνια είτε από κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και συνεκπαιδεύσεις είτε από τις τριμερείς συνομιλίες για συνεργασία σε διάφορους τομείς.

Με τα δύο πολεμικά μέτωπα σε Λίβανο και Γάζα να έχουν «κλείσει» προσωρινά, το Ισραήλ θέλει να ενισχύσει την συνεργασία του με Ελλάδα και Κύπρο, με φόντο τις ασταθείς γεωπολιτικές ισορροπίες στην Μέση Ανατολή και το βλέμμα να είναι στραμμένο μεταξύ άλλων και στην Τουρκία.

Πρόσφατα, ο επικεφαλής της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ, συναντήθηκε με Έλληνες και Κύπριους ανώτατους αξιωματικούς στη Λευκωσία, με στόχο την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας και των σχέσεων ασφαλείας, όπως αποκάλυψε το ισραηλινό δίκτυο ενημέρωσης KAN News.

Στο «στόχαστρο» η Τουρκία

Ειδικότερα, οι κεκλεισμένων των θυρών συνομιλίες επικεντρώθηκαν στις περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στην αυξανόμενη στρατιωτική ισχύ και επιρροή της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση αντάλλαξαν απόψεις για τις νέες ισορροπίες ασφαλείας και διερεύνησαν τρόπους βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ των τριών χωρών», αναφέρει από την πλευρά του, το κυπριακό δίκτυο Sigmalive.

Πάντα σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «συζητήθηκαν θέματα συντονισμού, ανταλλαγής εμπειριών και πιθανής επέκτασης της συνεργασίας σε ασκήσεις και στην επιχειρησιακή ετοιμότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινές ανησυχίες για τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο».

Εξάλλου και η είδηση για τη συνάντηση προκάλεσε αντιδράσεις στην Τουρκία, με τουρκικά μέσα ενημέρωσης και χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να εκφράζουν ανησυχία για την ενίσχυση της τριμερούς συνεργασίας Ισραήλ – Ελλάδας – Κύπρου, εστιάζοντας στην πιθανότητα διαμόρφωσης ενός ισχυρότερου πλέγματος ασφαλείας που θα επηρέαζε τις ισορροπίες στην περιοχή.

Συνεκπαιδεύσεις Ελλάδας – Ισραήλ

Σημειώνεται πως οι ελληνικές και οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει από τον περασμένο Νοέμβριο κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με την συμμετοχή ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων, οι οποίες είχαν σχολιαστεί αρνητικά στη γειτονική μας χώρα.

Μαχητικά αεροσκάφη F-16 της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας και ιπτάμενα τάνκερ της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας ολοκλήρωσαν μια κοινή αεροπορική άσκηση με αντικείμενο τον εναέριο ανεφοδιασμό στις αρχές του Νοεμβρίου, ενώ δημοσιεύτηκαν και βίντεο στα social media.

הושלם תרגיל משותף בין חיל האוויר הישראלי לחיל האוויר היווני



תרגיל משותף בין חיל האוויר הישראלי לחיל האוויר היווני התקיים השבוע מעל שמי יוון.



במסגרת התרגיל, שני חילות האוויר תרגלו תדלוק אווירי של עשרות מטוסי קרב יווניים. תרגיל זה הוא חלק מתוכנית האימונים השנתית ומשקף את שיתוף… pic.twitter.com/udT72DduLP — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 5, 2025

Στη συνέχεια, ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις συμμετείχαν στην άσκηση «Νηρηίς-25» με δραστηριότητες εν όρμω, στο Ναύσταθμο Κρήτης (ΝΚ) και το Κέντρο Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ), καθώς και εν πλω, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της νήσου Κρήτης, από τις 2 έως τις 8 Νοεμβρίου 2025.

