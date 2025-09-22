Ισραήλ: Ο στρατός ενισχύει την ασφάλεια σε όλη τη χώρα για το Εβραϊκό Νέο Έτος – Ξανάνοιξε το πέρασμα με την Ιορδανία

Με την έναρξη του Εβραϊκού Νέου Έτους, τη Δευτέρα (22.09.2025) και έως την Τετάρτη, το Ισραήλ επέλεξε τον μέγιστο συναγερμό. Ο στρατός ανακοίνωσε ότι έχει ενισχύσει όλες τις θέσεις του, κινητοποιώντας στρατιώτες, αεροσκάφη και πλοία.

Το μέτρο του στρατού του Ισραήλ αποσκοπεί στην αποφυγή κάθε κενού ασφαλείας, μετά τις επικρίσεις που προέκυψαν την επομένη της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023: τότε, η απουσία πολλών στρατιωτών που είχαν λάβει άδεια λόγω εορτής είχε αξιοποιηθεί από τους επιτιθέμενους.

Ένδειξη μιας εύθραυστης κανονικότητας αποτελεί και η επαναλειτουργία του περάσματος Άλενμπι, της μοναδικής εξόδου από τη Δυτική Όχθη προς την Ιορδανία και βασικής διόδου για το εμπόριο.

Το πέρασμα είχε κλείσει στις 19 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα μετά την επίθεση Ιορδανού οδηγού φορτηγού, ο οποίος σκότωσε δύο Ισραηλινούς στρατιώτες. Πλέον ο τερματικός σταθμός δέχεται ξανά ταξιδιώτες και εμπορεύματα.

Ανάμεσα στη μνήμη των τραγικών γεγονότων και τον φόβο νέων επιθέσεων, το Ισραήλ υποδέχεται τις φετινές γιορτές με ενισχυμένη ασφάλεια και σε κλίμα έντονης ανησυχίας.