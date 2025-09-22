Κόσμος

Ισραήλ: Ο στρατός ενισχύει την ασφάλεια σε όλη τη χώρα για το Εβραϊκό Νέο Έτος – Ξανάνοιξε το πέρασμα με την Ιορδανία

Ο ισραηλινός στρατός έχει αναπτύξει δυνάμεις σε όλα τα μέτωπα, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε επίθεση στη διάρκεια των εορτασμών - Την ίδια στιγμή, το πέρασμα Άλενμπι, που συνδέει τη Δυτική Όχθη με την Ιορδανία, άνοιξε ξανά
Ισραηλινά στρατεύματα
Ισραηλινά στρατεύματα / Φωτογραφία αρχείου / REUTERS / Amir Cohen

Με την έναρξη του Εβραϊκού Νέου Έτους, τη Δευτέρα (22.09.2025) και έως την Τετάρτη, το Ισραήλ επέλεξε τον μέγιστο συναγερμό. Ο στρατός ανακοίνωσε ότι έχει ενισχύσει όλες τις θέσεις του, κινητοποιώντας στρατιώτες, αεροσκάφη και πλοία.

Το μέτρο του στρατού του Ισραήλ αποσκοπεί στην αποφυγή κάθε κενού ασφαλείας, μετά τις επικρίσεις που προέκυψαν την επομένη της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023: τότε, η απουσία πολλών στρατιωτών που είχαν λάβει άδεια λόγω εορτής είχε αξιοποιηθεί από τους επιτιθέμενους.

Ένδειξη μιας εύθραυστης κανονικότητας αποτελεί και η επαναλειτουργία του περάσματος Άλενμπι, της μοναδικής εξόδου από τη Δυτική Όχθη προς την Ιορδανία και βασικής διόδου για το εμπόριο.

Το πέρασμα είχε κλείσει στις 19 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα μετά την επίθεση Ιορδανού οδηγού φορτηγού, ο οποίος σκότωσε δύο Ισραηλινούς στρατιώτες. Πλέον ο τερματικός σταθμός δέχεται ξανά ταξιδιώτες και εμπορεύματα.

Ανάμεσα στη μνήμη των τραγικών γεγονότων και τον φόβο νέων επιθέσεων, το Ισραήλ υποδέχεται τις φετινές γιορτές με ενισχυμένη ασφάλεια και σε κλίμα έντονης ανησυχίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια της Ευρώπης: Η ΕΕ επιβεβαιώνει hacking για λύτρα
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας (ENISA) επιβεβαίωσε ότι οι μαζικές δυσλειτουργίες στα συστήματα αυτόματης καταχώρισης επιβατών σε αρκετά αεροδρόμια οφείλονται σε κυβερνοεπίθεση που στόχευσε εξωτερικό πάροχο
Επιβάτες στο αεροδρόμιο Χίθροου 1
Η κηδεία του Τσάρλι Κερκ μέσα από φωτογραφίες: Ο εμπρηστικός Τραμπ, η χήρα Έρικα, η επανασύνδεση με Μασκ και το μέλλον του MAGA μετά τη δολοφονία
Η πεντάωρη τελετή μνήμης για τον ιδρυτή του κινήματος Turning Point USA Τσάρλι Κερκ ξεπέρασε τα όρια ενός αποχαιρετισμού και εξελίχθηκε σε θρησκευτική και πολιτική σύναξη
Έρικα Κερκ 3
Η Ουκρανία κατέστρεψε για πρώτη φορά 2 δύο ρωσικά αμφίβια αεροσκάφη Beriev στην Κριμαία – 3 νεκροί και 16 τραυματίες
Πρόκειται για σπάνια και ακριβά αεροσκάφη που για δεκαετίες θεωρούνταν το «καμάρι» της σοβιετικής και ρωσικής αεροπορίας - Η Ρωσία έχασε μοναδικό εξοπλισμό που δεν μπορεί να αντικατασταθεί γρήγορα
Beriev
2
Πώς θα ξέσπαγε ένας Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος: Εφιαλτικό σενάριο Βρετανού στρατηγού για καταστροφή του ΝΑΤΟ
Το DailyMail δημοσιεύει μια ανατριχιαστική προβολή: κυβερνοεπίθεση στην Ευρώπη, ταραχές, ρωσική εισβολή στις χώρες της Βαλτικής και κινεζική επίθεση στην Ταϊβάν
Ένα άρμα μάχης κατά τη διάρκεια ασκήσεων του ΝΑΤΟ στην Πολωνία.
Τσάρλι Κερκ: Η σπαρακτική ομιλία της χήρας του – «Συγχωρώ τον δράστη, αυτό θα έκανε ο Χριστός και ο σύζυγός μου»
Μη μπορώντας να σταματήσει τα δάκρυά της, η Έρικα Κέρκ δήλωσε για τον δολοφόνο του άνδρα της πως η απάντηση στο μίσος δεν είναι το μίσος αλλά η αγάπη - «Η απάντηση που γνωρίζουμε από το Ευαγγέλιο είναι η αγάπη ακόμα για τους εχθρούς μας που μας διώκουν»
Έρικα Κερκ
6
Newsit logo
Newsit logo