Ισραήλ: Οι δυνάμεις αεράμυνας αναχαίτισαν ακόμα έναν βαλλιστικό πύραυλο των ανταρτών Χούθι της Υεμένης

Οι δυνάμεις αεράμυνας του Ισραήλ αναχαίτισαν σήμερα (28.12.2024) ακόμα έναν βαλλιστικό πύραυλο που εκτόξευσαν οι Χούθι της Υεμένης, με τις δύο πλευρές να κλιμακώνουν τις εντάσεις ακόμα και σε επίπεδο ρητορικής.

Μετά τα σφοδρά αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσε το Ισραήλ προχθές (26.12.2024) εναντίον στρατιωτικών στόχων των Χούθι, οι σιίτες αντάρτες της Υεμένης αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αντίποινα εκτοξεύοντας ακόμα έναν βαλλιστικό πύραυλο, την έκτη επίθεση τέτοιου είδους τις τελευταίες εννέα ημέρες.

Ειδικότερα, οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ο εχθρικός βαλλιστικός πύραυλος αναχαιτίστηκε «προτού εισέλθει» στον εναέριο χώρο του εβραϊκού κράτους.

Προηγουμένως είχαν ενεργοποιηθεί σειρήνες σε κεντρικούς τομείς του Ισραήλ, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο.

#WATCH: The Iran-backed Houthi terrorists launched a ballistic missile at Jerusalem.



Israeli air defenses shot it down, protecting the holy city.



If not for the IDF's protection, it would be open season for the terrorists on Jerusalem. pic.twitter.com/t5q59krnKP

#BREAKING: Following sirens in the holy city of Jerusalem, the IDF announces that it has intercepted a ballistic missile launched by the Iran-backed Houthi terrorists in Yemen — Israel War Room (@IsraelWarRoom) December 28, 2024

Τι έχει προηγηθεί

Τα πλήγματα έγιναν μια μέρα μετά τους φονικούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων που ελέγχουν οι Χούθι, ιδίως του αεροδρομίου στη Σανάα, τη στιγμή που βρίσκονταν εκεί ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και ο συντονιστής των Ηνωμένων Εθνών για την ανθρωπιστική βοήθεια στην Υεμένη.

Today we managed to evacuate our @WFP_UNHAS colleague who was injured in yesterday’s attack on Sana’a airport in #Yemen. We are now in #Jordan, where he will receive further medical treatment.



Deepest gratitude to the UNHAS team for their service and swift evacuation from… pic.twitter.com/ut8tWIrZ74 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 27, 2024

Επίσης, οι Χούθι τα χαρακτηρίζουν ως «αντίποινα» για τους καταστροφικούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον υποδομών ελεγχόμενων από τους αντάρτες, ιδίως του αεροδρομίου στη Σανάα, στρατιωτικών βάσεων, ηλεκτροπαραγωγικών εργοστασίων και λιμένων στην Υεμένη.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Υεμένη, από τα ισραηλινά πλήγματα. Τέσσερις από αυτούς βρίσκονταν στο αεροδρόμιο στη Σανάα, όπου επίσης τραυματίστηκαν περίπου είκοσι άνθρωποι, ταξιδιώτες και μέλη του προσωπικού, σύμφωνα με τον υφυπουργό Μεταφορών της κυβέρνησης των ανταρτών, τον Γιαχία αλ Σαγιάνι.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε πως προχώρησε στις προχθεσινές επιδρομές, πλήττοντας «στρατιωτικούς» στόχους, κατ’ αυτόν, σε ανταπόδοση για τις «επανειλημμένες επιθέσεις» από πλευράς των Χούθι. Επρόκειτο, κατά την ανακοίνωσή του, για «στρατιωτικές υποδομές χρησιμοποιούμενες από τους Χούθι στο αεροδρόμιο στη Σανάα», ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς και «στρατιωτικές» εγκαταστάσεις στο λιμάνι Χοντάιντα (δυτικά).

REUTERS/Khaled Abdullah

«Το μόνο που θα κάνει η ισραηλινή επίθεση είναι να αυξήσει την αποφασιστικότητα του υεμενίτικου λαού να συνεχίσει να υποστηρίζει τον παλαιστινιακό λαό», ανέφεραν οι Χούθι. Εξάλλου, χθες Παρασκευή (27.12.2024) δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Σανάα για να καταγγείλουν τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς της προηγουμένης και να διατρανώσουν ξανά την υποστήριξή τους στους Παλαιστίνιους.

«Η εξίσωση άλλαξε και πλέον είναι η εξής: αεροδρόμιο αντί αεροδρομίου, λιμάνι αντί λιμανιού, υποδομή αντί υποδομής», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο διαδηλωτής, ο Μοχάμεντ αλ Γκομπίσι. «Δεν θα πάψουμε να υποστηρίζουμε τους Παλαιστίνιους αδελφούς μας», πρόσθεσε.

Τι δηλώνει το Ισραήλ

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου προειδοποίησε ξανά προχθές Πέμπτη (26.12.2024) πως ο στρατός του θα συνεχίσει να πλήττει τους Χούθι.

«Είμαστε αποφασισμένοι να κόψουμε αυτό το τρομοκρατικό κλαδί του ιρανικού άξονα του κακού», είπε, μερικά 24ωρα αφού ανακοίνωσε πως διέταξε τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ να «καταστρέψουν τις υποδομές» των ανταρτών. «Θα κυνηγήσουμε όλους τους ηγέτες των Χούθι, θα τους πλήξουμε όπως έχουμε κάνει αλλού. Κανένας δεν θα μπορέσει να μας ξεφύγει», απείλησε από την πλευρά του ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς.

REUTERS/Khaled Abdullah

Οι περισσότερες από τις επιθέσεις των Χούθι εναντίον του Ισραήλ έχουν αποκρουστεί, ή δεν προκάλεσαν παρά μόνο υλικές ζημιές. Όμως τον Ιούλιο, Ισραηλινός άμαχος σκοτώθηκε στο Τελ Αβίβ όταν εξερράγη drone που είχε εξαπολυθεί από την Υεμένη. Το Ισραήλ είχε τότε ανταποδώσει με φονικές αεροπορικές επιδρομές στη Χοντάιντα. Το περασμένο Σάββατο, πύραυλος προκάλεσε ελαφριά τραύματα σε 16 ανθρώπους στο Τελ Αβίβ, στο κεντρικό τμήμα του Ισραήλ.

Οι Χούθι κυρίευσαν την Σανάα το 2014, έπειτα από προέλαση «αστραπή», στην κορύφωση του εξαιρετικά αιματηρού εμφυλίου πολέμου με την κυβέρνηση της Υεμένης που αναγνωρίζει η διεθνής κοινότητα.

Το κίνημα συνεχίζει εξάλλου από τον Νοέμβριο του 2023 να εξαπολύει συχνά επιθέσεις εναντίον πλοίων που συνδέονται κατ’ αυτό με το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και τη Βρετανία στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, παρότι ο αμερικανικός στρατός, ενίοτε με τη συμβολή του βρετανικού, εξαπολύει επιθέσεις εναντίον θέσεων, εγκαταστάσεων και οπλικών συστημάτων των ανταρτών στο υεμενίτικο έδαφος από τον Ιανουάριο.