Ισραήλ: Οικογένειες ομήρων διαδηλώνουν έξω από τα σπίτια υπουργών ζητώντας εκεχειρία στη Γάζα

Οι συγγενείς των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα απαιτούν άμεση κατάπαυση του πυρός και συμφωνία με τη Χαμάς για την απελευθέρωσή τους, την ώρα που ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου συνεχίζει να προετοιμάζει την επίθεση κατά της Γάζας
Διαδηλωτές στο Τελ Αβίβ
Διαδηλωτές στο Τελ Αβίβ / REUTERS / Nir Elias

Η οργή μεγαλώνει στο Ισραήλ. Οι διαδηλώσεις πολλαπλασιάστηκαν την Κυριακή (24.08.2025) έξω από τις κατοικίες έξι υπουργών, ανάμεσά τους του υπουργού Άμυνας και του υπουργού Εξωτερικών, για να απαιτήσουν την απελευθέρωση των ομήρων και τη σύναψη εκεχειρίας με τη Χαμάς στη Γάζα.

«Δεν θα συγχωρήσουμε περαιτέρω καθυστερήσεις. Ακούστε τον λαό, βάλτε τέλος σε αυτόν τον πόλεμο και φέρτε τους όλους πίσω», ανέφερε το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων, το οποίο προγραμματίζει νέα κινητοποίηση την Τρίτη σε όλο το Ισραήλ. Την ίδια στιγμή, η Χαμάς επιβεβαίωσε ότι αποδέχθηκε νέα πρόταση των μεσολαβητών για τη Γάζα. Το σχέδιο προβλέπει εκεχειρία 60 ημερών κατά τη διάρκεια της οποίας θα απελευθερωθούν δέκα όμηροι με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων.

Σύμφωνα με τις αρχές, περίπου 50 όμηροι εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, αλλά μόνο οι 20 εκτιμάται ότι είναι ακόμη ζωντανοί.

Ανάμεσα σε πόλεμο και διαπραγματεύσεις

Παρά το διπλωματικό άνοιγμα, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου επιμένει στο στρατιωτικό του σχέδιο: ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζει μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας. Μια στρατηγική που προκαλεί ανησυχία στις οικογένειες των αιχμαλώτων, οι οποίες φοβούνται ότι μια τέτοια επίθεση θα θέσει σε θανάσιμο κίνδυνο τη ζωή των αγαπημένων τους προσώπων.

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς το αδιέξοδο ανάμεσα στη συνέχιση των μαχών και την προοπτική μιας συμφωνίας με τη Χαμάς παραμένει άλυτο.

