Ισραήλ: Πυροβόλησε και σκότωσε άλλον οδηγό για μία θέση πάρκινγκ!

Ένας 40χρονος οδηγός έχασε τη ζωή του, όταν τον πυροβόλησε 74χρονος κατά τη διάρκεια του καυγά για μία θέση στάθμευσης σε εμπορικό κέντρο στο Ράμλε, στο κεντρικό Ισραήλ, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου κατέληξε.

Η αστυνομία συνέλαβε τον 74χρονο οδηγό από την πόλη Λοντ, στο βορειοανατολικό Τελ Αβίβ, σε σχέση με το περιστατικό.

