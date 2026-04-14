Ισραήλ: Συγκλονιστικό βίντεο με 68 Παλαιστίνιους στοιβαγμένους μέσα σε σκουπιδιάρικο να προσπαθούν να μπουν στη χώρα

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν σε τοπικό αστυνομικό τμήμα όπου ανακρίθηκαν
Ότι σχέδιο μπορούν να σκεφτούν φτιάχνουν Παλαιστίνιοι για να περάσουν στο Ισραήλ με την τελευταία απόπειρα να είναι και η πιο… δημιουργική.

Οι Παλαιστίνιοι αυτή τη φορά δεν διάλεξαν να κρυφτούν σε βάρκες, φορτηγά ή πορτ μπαγκαζ για να περάσουν στο Ισραήλ, αλλά μέσα σε σκουπιδιάρικο στο οποίο βρέθηκαν στοιβαγμένοι 68 άνθρωποι.

Όπως φαίνεται στο σοκαριστικό βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Χ από την επιχείρηση, η ισραηλινή αστυνομία και οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν τους 68 Παλαιστίνιους οι οποία χωρούσαν οριακά μέσα στο σκουπιδιάρικο.

Σύμφωνα με το Ynet το απορριμματοφόρο εντοπίστηκε στο πέρασμα Σομρόν.

Ο οδηγός του οχήματος ήταν ηλικίας περίπου 30 ετών από την περιοχή Καφρ Κασίμ και συνελήφθη καθώς δεν είχε άδεια οδήγησης για απορριμματοφόρο.

Όσο για τους μετανάστες από την Παλαιστίνη, μεταφέρθηκαν σε τοπικό αστυνομικό τμήμα όπου ανακρίθηκαν.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Μανσούρ Γιαβάς: Έρευνα σε βάρος του δημάρχου της Άγκυρας - Στήριξε τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης
Η τουρκική αντιπολίτευση βρίσκεται υπό πίεση μετά τη σύλληψη και προσωρινή κράτηση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης αλλά και του υπεύθυνου για την Άγκυρα του μεγαλύτερου κόμματος της κοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης
Ο δήμαρχος της Άγκυρας, Μανσούρ Γιαβάς
