Ντόναλντ Τραμπ: Οι μελανιές, η ασπιρίνη και τα 4 τσεκ απ – Τι δεν «λέει» η νέα έκθεση για την υγεία του προέδρου

Περισσότερα ερώτημα παρά απαντήσεις δημιουργήθηκαν μετά τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το ιατρικό τσεκ απ στο οποίο υπεβλήθη ο Ντόναλντ Τραμπ. Παρά τη διαβεβαίωση του Λευκού Οίκου ότι ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται σε «εξαιρετική υγεία» και είναι «πλήρως ικανός» να ασκεί τα καθήκοντά του, πολλά είναι τα σημεία που φαίνεται να έχει αφήσει αναπάντητα.

Το τρισέλιδο υπόμνημα που δόθηκε στη δημοσιότητα το βράδυ της Παρασκευής (29.5.26) δίνει στοιχεία από την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο στρατιωτικό νοσοκομείο Walter Reed, όμως αρκετοί γιατροί και αναλυτές υποστηρίζουν ότι από το κείμενο απουσιάζουν σημαντικές πληροφορίες για την υγεία του, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios.

Η ιατρική έκθεση αναφέρει ότι ο πρόεδρος, που γίνεται 80 ετών σε δύο εβδομάδες, εμφανίζει «ισχυρή καρδιακή, πνευμονική και νευρολογική λειτουργία». Αποδίδει τις μελανιές στα χέρια του στις… χειραψίες και στην ασπιρίνη, ενώ κάνει λόγο για ήπιο πρήξιμο στα κάτω άκρα, το οποίο χαρακτηρίζει βελτιωμένο σε σχέση με πέρυσι.

Ωστόσο, αρκετοί ειδικοί θεωρούν ότι το υπόμνημα αποφεύγει να δώσει σαφείς εξηγήσεις για ορισμένα ζητήματα που έχουν απασχολήσει τη δημόσια συζήτηση τους τελευταίους μήνες.

Μεταξύ των βασικών ερωτημάτων που παραμένουν αναπάντητα είναι ο λόγος για τον οποίο ο πρόεδρος υποβάλλεται επανειλημμένα σε αξονικές τομογραφίες καρδιάς κατά τη διάρκεια των ελέγχων του. Επίσης δεν υπάρχει αναφορά στο αν οι γιατροί εξέτασαν ενδεχομένως την κόπωση ή την υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας, τα οποία κατά καιρούς έχουν σχολιαστεί από πολιτικούς αντιπάλους και παρατηρητές.

Επιπλέον, το υπόμνημα σημειώνει ότι ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης υπολόγισε την «καρδιακή ηλικία» του Τραμπ ως περίπου 14 χρόνια νεότερη από τη βιολογική του ηλικία. Η συγκεκριμένη αναφορά προκάλεσε αντιδράσεις σε ιατρικούς κύκλους, καθώς αρκετοί κλινικοί γιατροί υπογράμμισαν ότι δεν πρόκειται για στοιχείο που χρησιμοποιείται συνήθως σε επίσημες ιατρικές γνωματεύσεις.

Ερωτήματα προκάλεσε και η φαρμακευτική αγωγή του προέδρου. Σύμφωνα με το υπόμνημα, ο Τραμπ λαμβάνει ασπιρίνη και δύο διαφορετικά φάρμακα για τη χοληστερίνη. Ωστόσο κανείς δεν γνωρίζει γιατί ένας ασθενής που εμφανίζεται να έχει τόσο καλή καρδιαγγειακή εικόνα χρειάζεται να παίρνει ασπιρίνη καθημερινά και χάπια για τη χοληστερίνη.

Ο Μπομπ Γουάχτερ, επικεφαλής του Τμήματος Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Φρανσίσκο, σημείωσε ότι είναι ασυνήθιστο ένα άτομο χωρίς σοβαρά χρόνια προβλήματα να υποβάλλεται σε πλήρεις ιατρικούς ελέγχους συχνότερα από μία φορά τον χρόνο. Η πρόσφατη επίσκεψη ήταν το τέταρτο (δημοσιοποιημένο) τσεκ απ του Τραμπ κατά τη δεύτερη προεδρική του θητεία.

Παράλληλα, το υπόμνημα καταγράφει ότι το βάρος του προέδρου ανέρχεται σε 108 κιλά, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7 περίπου κιλά σε σχέση με την προηγούμενη καταγεγραμμένη εξέταση του 2025. Για τον λόγο αυτό οι γιατροί του συνέστησαν περισσότερη φυσική δραστηριότητα και απώλεια βάρους.

Το γεγονός ότι ο Λευκός Οίκος χρειάστηκε τρεις ημέρες για να δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα της εξέτασης τροφοδότησε επίσης συζητήσεις σχετικά με τη διαφάνεια γύρω από την υγεία του προέδρου.