Ισραήλ: Τα «γυρνάει» ο υπουργός Άμυνας για την παρουσία του στρατού και την δημιουργία οικισμών στη Γάζα

«Η κυβέρνηση δεν έχει καμία πρόθεση να εγκαταστήσει οικισμούς στη Λωρίδα της Γάζας» λέει σε νέα ανακοίνωση ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας
Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ
Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ / REUTERS / Ronen Zvulun / File Photo

Στροφή 180 μοιρών έκανε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, σε προηγούμενες δηλώσεις που έκανε νωρίτερα σήμερα (23.12.2025) σχετικά με την παρουσία του ισραηλινού στρατού στη Γάζα και το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν οικισμοί στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο Ίσραελ Κατζ είπε χαρακτηριστικά ότι ο στρατός του Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσυρθεί πλήρως και δεν θα εγκαταλείψει ποτέ την Γάζα, ωστόσο όπως μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ο ίδιος προχώρησε σε αναδίπλωση των δηλώσεών του.

«Βρισκόμαστε βαθιά μέσα στη Γάζα και δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ ολόκληρη τη Γάζα. Δεν θα συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο. Είμαστε εκεί για να προστατεύσουμε, να αποτρέψουμε αυτό που συνέβη», τόνισε ο Κατς αναφερόμενος στην επιδρομή της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε αντίθεση τόσο με τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου όσο και με το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο, σύμφωνα με τα οποία οι ισραηλινές δυνάμεις πρέπει να αποσυρθούν από την Λωρίδα της Γάζας.

Σε ανακοίνωση που έστειλε προς δημοσιογράφους αργότερα το γραφείο του Κατς τόνισε ότι «η κυβέρνηση δεν έχει καμία πρόθεση να εγκαταστήσει οικισμούς στη Λωρίδα της Γάζας», υπογραμμίζοντας ότι οι δηλώσεις του Κατς σε ομιλία του σήμερα το πρωί προς ηγέτες εποικισμών, σχετικά με την αποστολή τέτοιων μονάδων στη βόρεια Γάζα «έγιναν αποκλειστικά σε πλαίσιο ασφάλειας».

Κόσμος
Ζελένσκι: Συμφωνήσαμε με τις ΗΠΑ σε αρκετά έγγραφα για εγγυήσεις ασφαλείας και τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία
Το Κίεβο έχει ζητήσει ισχυρές εγγυήσεις από τους συμμάχους για να αποτρέψουν μία ακόμη ρωσική εισβολή έπειτα από οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι
