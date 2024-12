Ισραήλ: «Θα καταστρέψουμε τα βαριά και στρατηγικά όπλα της Συρίας – Οι επιθέσεις θα συνεχιστούν»

Με την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία και την ανάδειξη των ανταρτών στην ηγεσία της χώρας, το Ισραήλ αποφάσισε για προληπτικούς λόγους να αναπτύξει στρατεύματα στα Υψίπεδα του Γκολάν, ενώ πραγματοποιεί μεμονωμένες επιθέσεις κατά στόχων στρατηγικής σημασίας.

Μάλιστα, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ τόνισε ότι η χώρα του θα στοχοποιήσει πυραυλικά συστήματα αεροπορικής άμυνας, ρουκέτες και διαφόρων ειδών πυραύλους που είχε ο στρατός του Άσαντ, καθώς δεν θέλει να «πέσουν στα χέρια» τζιχαντιστών και ισλαμιστικών οργανώσεων στη Συρία.

Το Ισραήλ θα εντείνει τα αεροπορικά του πλήγματα εναντίον των αποθηκών προηγμένων όπλων στη Συρία, δήλωσαν Ισραηλινοί αξιωματούχοι σήμερα (09.12.2024) και θα διατηρήσει «περιορισμένη» στρατιωτική παρουσία επί του πεδίου, ελπίζοντας να αποτρέψει οποιαδήποτε απειλή θα μπορούσε να προκύψει μετά την ανατροπή του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

Το Ισραήλ παρακολουθεί την αναταραχή στη Συρία με ένα μίγμα ελπίδας και ανησυχίας καθώς προσπαθεί να εκτιμήσει τις επιπτώσεις που θα έχει μια από τις σημαντικότερες στρατηγικές αλλαγές στη Μέση Ανατολή εδώ και δεκαετίες. Αν και μετά την πτώση Άσαντ το Ιράν, βασικός εχθρός του Ισραήλ, έχασε ένα σημαντικό προπύργιο από το οποίο ασκούσε επιρροή στην περιοχή, η αστραπιαία προέλαση μιας ομάδας Σύρων ανταρτών, με αιχμή του δόρατος τους τζιχαντιστές της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ, ενέχει κινδύνους.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, είπε ότι ο στρατός «θα καταστρέψει τα βαριά και στρατηγικά όπλα σε όλη τη Συρία, περιλαμβανομένων πυραύλων επιφανείας – αέρος, συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας, πυραύλων επιφανείας- επιφανείας, πυραύλων cruise, ρουκετών μεγάλου βεληνεκούς και πυραύλων κατά πλοίων».

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε ότι τα πλήγματα θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες, ενώ ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ, επεσήμανε ότι η χώρα του δεν ενδιαφέρεται να εμπλακεί στις εσωτερικές υποθέσεις της Συρίας και σκοπός της είναι μόνο να υπερασπιστεί τους πολίτες της.

«Για τον λόγο αυτό στοχοθετούμε στρατηγικά οπλικά συστήματα όπως, για παράδειγμα, τα εναπομείναντα χημικά όπλα ή πυραύλους και ρουκέτες μεγάλου βεληνεκούς ώστε να μην πέσουν στα χέρια εξτρεμιστών», εξήγησε ο Σάαρ μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Ιερουσαλήμ. Το Ισραήλ προσπαθεί να αποτρέψει οποιαδήποτε μελλοντική απειλή από τη Συρία.

Οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν ήδη από τον Οκτώβριο αποναρκοθετήσει περιοχές και είχαν τοποθετήσει νέα οδοφράγματα στα σύνορα μεταξύ των κατεχόμενων Υψιπέδων του Γκολάν και μιας αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης που συνορεύει με τη Συρία. Νωρίς χθες Κυριακή ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έστειλε χερσαίες δυνάμεις σε αυτή την αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, που δημιουργήθηκε το 1974 μετά τη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Συρίας την οποία επιβλέπει δύναμη του ΟΗΕ.

Ο στρατός έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από μέλη των επίλεκτων δυνάμεων στην περιοχή του όρους Ερμών. Ο Σάαρ διευκρίνισε ότι η παρουσία των ισραηλινών στρατευμάτων είναι αυστηρά περιορισμένη. «Ουσιαστικά είναι κοντά στα σύνορά μας, μερικές φορές μερικές εκατοντάδες μέτρα, κάποιες φορές ένα ή δύο μίλια» από αυτά, επεσήμανε. «Είναι ένα πολύ περιορισμένο και προσωρινό μέτρο που λάβαμε για λόγους ασφαλείας».

Σημειώνεται επίσης ότι τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους στον νότιο Λίβανο, πιθανόν σκοτώθηκαν κατά λάθος από πυροδότηση εκρηκτικών την ώρα που κατέστρεφαν μια σήραγγα της Χεζμπολάχ γεμάτη όπλα, όπως μετέδωσε σήμερα (09.12.2024) ο ραδιοφωνικός σταθμός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως τέσσερις στρατιώτες έπεσαν στη μάχη, χωρίς να δίνει περαιτέρω λεπτομέρειες. Το ραδιόφωνο του στρατού ανέφερε πως το συμβάν σημειώθηκε χθες, Κυριακή (08.12.2024) και πως η αρχική αξιολόγηση κατέληξε πως η πυροδότηση προκάλεσε δευτερεύουσες εκρήξεις, με αποτέλεσμα την κατάρρευση της σήραγγας την ώρα που οι στρατιώτες βρίσκονταν μέσα σε αυτήν.

Four Israeli reserve soldiers were killed in a suspected “operational accident” in southern Lebanon yesterday afternoon, the military announces.



The slain troops are named as:



Maj. (res.) Evgeny Zinershain, 43, from Zichron Yaakov.



Cpt. (res.) Sagi Ya’akov Rubinshtein, 31,… pic.twitter.com/ValMhawbvK