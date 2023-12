Ο στρατός του Ισραήλ συνεχίζει τις χερσαίες επιχειρήσεις του σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας και κάνει γνωστό πως έχει«διαπεράσει τις γραμμές άμυνας» της Χαμάς και έχει καταστρέψει εκατοντάδες υπόγειες σήραγγες.

Τις τελευταίες ώρες μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ μεταδίδουν βίντεο και φωτογραφίες από τη Γάζα, με Ισραηλινούς στρατιώτες να έχουν συλλάβει δεκάδες Παλαιστίνιους. Σύμφωνα με το Kaan και το Channel 12, οι άνδρες αυτοί είναι πιθανότατα μαχητές της Χαμάς, που παραδόθηκαν στις ισραηλινές δυνάμεις μετά από πολύωρες μάχες.

Σε μία από τις φωτογραφίες, μια ομάδα Παλαιστινίων φαίνεται να μεταφέρεται στο πίσω μέρος ενός ισραηλινού στρατιωτικού οχήματος.

Σύμφωνα με τον πολεμικό ανταποκριτή του ισραηλινού μέσου Kaan, Itay Blumental, ο στρατός του Ισραήλ έγδυσε τους άνδρες αυτούς και θα τους μεταφέρει στις βάσεις του για να ελέγξει αν πρόκειται για μέλη της Χαμάς ή του Ισλαμικού Τζιχάντ.

Επίσης, ο ανταποκριτής του Times of Israel δημοσίευσε περισσότερες φωτογραφίες με τους Παλαιστίνιους άνδρες να έχουν δεμένα τα χέρια τους και τα μάτια τους. Επισημαίνει, ωστόσο, ότι δεν είναι ακόμα σίγουρο ότι πρόκειται για μαχητές των παλαιστινιακών ένοπλων οργανώσεων.

Footage from Gaza shows Israeli troops detaining dozens of Palestinian men. Unclear if they are Hamas operatives or not. pic.twitter.com/HnOgdyeWNV

Άλλα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, όπως το Channel 12, αναφέρει ότι οι ίδιοι παραδόθηκαν στους Ισραηλινούς στρατιώτες βγαίνοντας από τα υπόγεια τούνελ. Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει ή σχολιάσει τα συγκεκριμένα πλάνα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

#Photo: Examine the truck, huge win for the IDF.

Unbelievable amount of intel will be coming out of this. pic.twitter.com/JJTxtt9aFF