Ντένβερ: Η στιγμή που το αεροπλάνο παρασέρνει τον πεζό στον διάδρομο του αεροδρομίου – Παραμένει αταυτοποίητο το θύμα

Συνολικά 12 άτομα τραυματίστηκαν από την πρόσκρουση - Μέσω των φουσκωτών τσουληθρών εκκένωσαν οι επιβαίνοντες
Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την τραγωδία στο Ντένβερ, όπου αεροπλάνο παρέσυρε και σκότωσε έναν άνθρωπο, στον διάδρομο απογείωσης, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Στο ντοκουμέντο, φαίνεται το θύμα να περπατά αργά στον διάδρομο του αεροδρομίου του Ντένβερ, ενώ το αεροπλάνο έρχεται κατά πάνω του με 230 χλμ την ώρα. Η πρόσκρουση ήταν θανατηφόρα. Ο κινητήρας του αεροσκάφους χτύπησε το θύμα, με αποτέλεσμα ο διάδρομος να γεμίσει ανθρώπινα μέλη και να ξεσπάσει φωτιά.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, το δυστύχημα έγινε περίπου 2 λεπτά, αφού το θύμα πήδηξε τον φράχτη ασφαλείας του αεροδρομίου. Ακόμη παραμένει αγνώστων στοιχείων και φέρεται πως δεν ανήκει στο προσωπικό του αεροδρομίου.

Θλίψη προκαλεί και το ηχητικό ντοκουμέντο που βγήκε στο φως, από τη στιγμή που ο πιλότος ενημερώνει τον πύργο ελέγχου για το ατύχημα.

«Μόλις χτυπήσαμε κάποιον… έχουμε φωτιά στον κινητήρα», είπε.

Αφού το αεροπλάνο ακινητοποιήθηκε, οι 224 επιβαίνοντες -ανάμεσά τους και παιδιά- εκκένωσαν το αεροπλάνο μέσω των φουσκωτών τσουληθρών έκτακτης ανάγκης.

Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά ακόμη 12 άτομα, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους.

Επιβάτης του αεροπλάνου περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε, λέγοντας πως πίστεψε ότι θα πεθάνει και αυτός.

«Ειλικρινά, ήταν η πιο τρομακτική εμπειρία της ζωής μου. Ήμουν στην πτήση και κοίταξα δεξιά μου και είδα απλά μια φωτιά, άκουσα έναν δυνατό κρότο, οι άνθρωποι άρχισαν να ουρλιάζουν. Νόμιζα ότι θα πέθαινα», είπε συγκεκριμένα.

