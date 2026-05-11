Ο Γερμανός τουρίστας εξηγεί πως κέρδισε αποζημίωση για τις ξαπλώστρες στο ξενοδοχείο της Κω – «Και οι 400 ήταν πιασμένες»

Τα όσα έζησε στο υπερπολυτελέστατο ξενοδοχείο της Κω το 2024, και τον έκαναν να κάνει μήνυση και να διεκδικήσει αποζημίωση 900 ευρώ, περιέγραψε αναλυτικά στην Daily Mail ο Γερμανός τουρίστας.

Ο 48χρονος πιλότος, Ντέιβιντ Έγκερτ, βρέθηκε στην Κω το καλοκαίρι του 2024, πληρώνοντας 7.186 ευρώ για να περάσει τις διακοπές του στο all inclusive ξενοδοχείο του νησιού. Τόσο αυτός όσο και τα παιδιά του, ήλπιζαν πως θα μπορούσαν να απολαύσουν με την άνεσή τους την πισίνα του καταλύματος, αλλά εν τέλει πέρασαν τον χρόνο τους στο πάτωμα, περιμένοντας να αδειάσει κάποια από τις 400 ξαπλώστρες που ήταν πιασμένες, για ώρες, με πετσέτες των άλλων τουριστών.

Περιέγραψε στο βρετανικό μέσο πως ξυπνούσε νωρίς το πρωί για να βρει ξαπλώστρες για την οικογένειά του, αλλά ήδη ήταν πιασμένες με πετσέτες, τσάντες και ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς.

Οι περισσότερες μάλιστα δεν χρησιμοποιούνταν για ώρες, καθώς οι τουρίστες κατέβαιναν στο κέντρο του νησιού για βόλτα ή γυρνούσαν στα δωμάτιά τους για ύπνο.

«Ήταν ένα μεγάλο, πολυτελές ξενοδοχείο, με περίπου 400 ξαπλώστρες. Και όλες οι 400 είχαν πάνω τους πετσέτες. Οι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούσαν πραγματικά τις ξαπλώστρες. Πήγαιναν στην πόλη ή επέστρεφαν στο δωμάτιό τους και κοιμόντουσαν. Μερικοί έλειπαν μέχρι το μεσημέρι. Μετά επέστρεφαν αργότερα, και πάλι όμως δεν μπορούσες να βρεις ξαπλώστρα. Αυτό ήταν το βασικό πρόβλημα. Υπήρχαν παντού πινακίδες στα γερμανικά και στα αγγλικά που έλεγαν ότι απαγορεύεται η κράτηση ξαπλώστρας» είπε στην Daily Mail.

Ο Γερμανός πιλότος εξήγησε πως προσέφυγε στη δικαιοσύνη καθώς τόσο το ξενοδοχείο όσο και ο ταξιδιωτικός πράκτορας αρνήθηκαν να πάρουν μέτρα για να σταματήσει αυτή η συμπεριφορά από τους υπόλοιπους τουρίστες.

Περιέγραψε μάλιστα, πως τα παιδιά του αναγκάζονταν να περιμένουν στο καυτό τσιμέντο δίπλα από την πισίνα, περιμένοντας να αδειάσει κάποια από τις ξαπλώστρες.

«Με δύο παιδιά, έχεις ουσιαστικά μόνο δύο επιλογές: είτε κρατάς την ξαπλώστρα σου με μια πετσέτα είτε δεν έχεις καθόλου ξαπλώστρα. Τελεία. Ή συμμετέχεις ή λες: “Εντάξει, είμαι λογικός, αυτό είναι ανόητο, δεν θα το κάνω.” Ωραία, αλλά τότε φυσικά δεν βρίσκεις ξαπλώστρα. Όταν όμως έχεις δύο παιδιά και πρέπει να τα επιβλέπεις όσο κολυμπούν, πρέπει να είσαι κοντά στο νερό και όχι κάπου μακριά. Πρέπει να τα έχεις υπό έλεγχο. Γι’ αυτό μπορώ να καταλάβω όποιον το κάνει αυτό, ακόμη κι αν ξέρω ότι πολλοί Βρετανοί ίσως το βρίσκουν λίγο περίεργο, γιατί η πραγματικότητα είναι: αν δεν το κάνω, δεν θα έχω ξαπλώστρα», συνέχισε.

Οι δικαστές που ανέλαβαν την υπόθεση κατέληξαν πως είναι δουλειά των ταξιδιωτικών πρακτόρων να δίνουν λύση στον «πόλεμο της πετσέτας» ώστε να μην αναγκάζονται οι παραθεριστές να πετούν από τις ξαπλώστρες τις πετσέτες ξένων τουριστών.

Έτσι, ο 48χρονος κατάφερε να πάρει αποζημίωση 900 ευρώ, γεγονός που μπορεί να «ανοίξει τον δρόμο» και για άλλες μηνύσεις κατά ταξιδιωτικών εταιρειών, όπως περιέγραψε.