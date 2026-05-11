Νεπάλ: Φωτιά σε αεροπλάνο της Turkish Airlines μετά την προσγείωσή του στο Κατμαντού

Αναστάτωση προκλήθηκε σε αεροπλάνο της Turkish Airlines, τα ξημερώματα της Δευτέρας (11.05.2026), το οποίο πραγματοποιούσε πτήση από την Κωνσταντινούπολη, μετά την προσγείωσή του στο Κατμαντού του Νεπάλ.

Στο αεροπλάνο της Turkish Airlines εκδηλώθηκε μικρής έκτασης φωτιά μόλις προσγειώθηκε στην πρωτεύουσα του Νεπάλ, την Κατμαντού, με αποτέλεσμα οι αρχές να κλείσουν τον αεροδρόμιο για περίπου μια ώρα.

Οι 277 επιβάτες και τα 11 μέλη του πληρώματος του Airbus A333, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Νεπάλ, Γκιανέντρα Μπουλ, δήλωσε στο Reuters ότι η φωτιά εκδηλώθηκε στο πίσω δεξί ελαστικό του αεροσκάφους μετά την προσγείωση.

A #TurkishAirlines aircraft’s tyre catches fire while landing at Tribhuvan International Airport in #Kathmandu. The fire has been doused and all passengers have been evacuated, confirmed the police. pic.twitter.com/otRaugm1AY — Smriti Sharmaa (@SmritiSharma_) May 11, 2026

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης του αεροδρομίου, ενώ οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.