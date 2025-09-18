Κόσμος

Ισχυρός σεισμός 7,7 Ρίχτερ στη χερσόνησο Καμτσάτκα στη Ρωσία – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων
Close-up of a seismograph machine needle tracing seismic waves, indicative of earthquake activity, on graph paper with epicenter rings.
Close-up of a seismograph machine needle tracing seismic waves, indicative of earthquake activity, on graph paper with epicenter rings.

Πολύ ισχυρός σεισμός 7,7 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου στη χερσόνησο Καμτσάτκα στη Ρωσία.

Μετά τον θηριώδη σεισμός στη Ρωσία εκδόθηκε προειδοποίησh για τσουνάμι.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων.

Το εστιακό βάθος ήταν στα 10 χιλιόμετρα,

