Ισχυρός σεισμός 7,7 Ρίχτερ στη χερσόνησο Καμτσάτκα στη Ρωσία – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Πολύ ισχυρός σεισμός 7,7 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου στη χερσόνησο Καμτσάτκα στη Ρωσία.
Μετά τον θηριώδη σεισμός στη Ρωσία εκδόθηκε προειδοποίησh για τσουνάμι.
Ο σεισμός έγινε αισθητός σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων.
Video showing the shaking from the (prelim) M7.8 earthquake off the coast of Kamchatka, Russia a short while ago… pic.twitter.com/3HVGzxIPwB— Volcaholic (@volcaholic1) September 18, 2025
Earthquake M7.8 offshore – Kamchatka, Russia – September 18 2025 pic.twitter.com/AdnEEmchQV— Disaster Update (@DisasterUpdate2) September 18, 2025
Το εστιακό βάθος ήταν στα 10 χιλιόμετρα,