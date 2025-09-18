Ισχυρός σεισμός 7,7 Ρίχτερ στη χερσόνησο Καμτσάτκα στη Ρωσία – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Πολύ ισχυρός σεισμός 7,7 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου στη χερσόνησο Καμτσάτκα στη Ρωσία.

Μετά τον θηριώδη σεισμός στη Ρωσία εκδόθηκε προειδοποίησh για τσουνάμι.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων.

Video showing the shaking from the (prelim) M7.8 earthquake off the coast of Kamchatka, Russia a short while ago… pic.twitter.com/3HVGzxIPwB — Volcaholic (@volcaholic1) September 18, 2025

Earthquake M7.8 offshore – Kamchatka, Russia – September 18 2025 pic.twitter.com/AdnEEmchQV — Disaster Update (@DisasterUpdate2) September 18, 2025

Το εστιακό βάθος ήταν στα 10 χιλιόμετρα,