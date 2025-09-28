Κόσμος

Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία 5,4 Ρίχτερ: Στην Κιουτάχεια το επίκεντρο – Έγινε αισθητός σε Σμύρνη, Προύσα και Κωνσταντινούπολη

Μετά τον κύρια δόνηση έγιναν 5 μετασεισμοί μεγέθους έως 4 Ρίχτερ
Σεισμός μεγέθους 5,4 βαθμών Ρίχτερ, ταρακούνησε για ακόμα μία φορά την Τουρκία. Το επίκεντρο της δόνησης, η περιοχή Σιμάβ στην επαρχία Κιουτάχεια.

Ο σεισμός έγινε γύρω στη 1 το μεσημέρι της Κυριακής (28.09.2025) και είχε εστιακό βάθος 8,64 χιλιομέτρων, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) της Τουρκίας.

Η δήμαρχος του Σιμάβ, Κιουμπρά Τεκέλ Άκτουλουν, δήλωσε στο δίκτυο ΝΤV ότι επικράτησε πανικός μεταξύ των κατοίκων.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στη Σμύρνη, την Προύσα και μερικώς στην Κωνσταντινούπολη.

Λίγο μετά την κύρια δόνηση, έγιναν 5 μετασεισμοί μεγέθους 3.0, 2.2, 4.0, 2.7 και 3.6 Ρίχτερ.

«Νομίζω ότι υπήρξαν περίπου 10.000 μετασεισμοί μετά τον σεισμό των 6,1 Ρίχτερ. Η περιοχή βιώνει ασυνήθιστη δραστηριότητα», εξήγησε Τούρκος σεισμολόγος.

