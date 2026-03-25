Ιταλία: 13χρονος μαθητής μαχαίρωσε καθηγήτρια στην είσοδο του σχολείου

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η επίθεση που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 25 Μαρτίου 2026 έξω από σχολείο στο Τρεσκόρε Μπαλνεάριο, στην επαρχία του Μπέργκαμο, όπου 13χρονος μαθητής επιτέθηκε με μαχαίρι σε 57χρονη καθηγήτριά του, λίγο πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Η γυναίκα, καθηγήτρια γαλλικών, που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Papa Giovanni XXIII του Μπέργκαμο, όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση. Οι έως τώρα πληροφορίες συγκλίνουν ότι η κατάστασή της 57χρονης παραμένει σοβαρή, χωρίς όμως να βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή της. Ιταλικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο 13χρονος, μαθητής της τρίτης τάξης του γυμνασίου, φέρεται να κατέγραψε την επίθεση με το κινητό του τηλέφωνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ακόμη ότι φορούσε μπλούζα με τη λέξη «Vendetta» και παντελόνι στρατιωτικού τύπου. Ο 13χρονος μαθητής ακινητοποιήθηκε άμεσα από έναν καθηγητή και δύο εργαζομένους του σχολείου, οι οποίοι τον παρέδωσαν στις αρχές. Πάνω του βρέθηκε και ένα πιστόλι κρότου.

Η υπόθεση ερευνάται, με το κίνητρο της επίθεσης να παραμένει, προς το παρόν, αδιευκρίνιστο. Οι αρχές ανέφεραν, πάντως, ότι πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό και ότι, με βάση τα έως τώρα στοιχεία, δεν προκύπτει σύνδεση με τρομοκρατική σκοπιμότητα.

Στο σχολείο ενεργοποιήθηκε υποστήριξη για τους μαθητές, ενώ οι γονείς κλήθηκαν να παραλάβουν τα παιδιά τους πριν από τη λήξη των μαθημάτων.