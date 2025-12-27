Κόσμος

Ιταλία: Αγγίζει τα 3 μέτρα το χιόνι στο Πράτο Νεβόσο – Ρεκόρ για την Ευρώπη

Η διαδρομή προς το χιονοδρομικό κέντρο είναι μαγική, με το χιόνι να έχει καλύψει τα πάντα
Σφοδρή χιονόπτωση στο θέρετρο Πράτο Νεβόσο στην Ιταλία
Σφοδρή χιονόπτωση στο θέρετρο Πράτο Νεβόσο στην Ιταλία

Θάφτηκε στο χιόνι το χιονοδρομικό κέντρο Πράτο Νεβόζο στην Ιταλία, καθώς το ύψος του έφτασε σχεδόν τα τρία μέτρα και κατέρριψε το φετινό ρεκόρ στην Ευρώπη.

Το Πράτο Νεβόζο είναι ένα χιονοδρομικό κέντρο στην επαρχία Κούνεο της Ιταλίας. Μέσα σε 24 ώρες κατέγραψε χιονόπτωση ρεκόρ, με περίπου 1,5 μέτρο χιονιού να πέφτει σε μια μέρα σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Οι εργασίες αποχιονισμού συνεχίζονταν όλο το 24ωρο καθώς το χιόνι άγγιζε τα τρία μέτρα με τους σκιέρ να απολαμβάνουν τις ασυνήθιστα καλές συνθήκες εν μέσω εορταστικής περιόδου.

Η διαδρομή προς το χιονοδρομικό κέντρο είναι μαγική, με το χιόνι να έχει καλύψει τα πάντα.

 

 

Οι εγκαταστάσεις του κέντρου είναι επίσης καλυμμένες από χιόνι, δημιουργώντας εντυπωσιακό σκηνικό για τους λάτρεις του χιονιού, του χειμώνα και του σκι.

