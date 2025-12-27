Ιταλία: Αγγίζει τα 3 μέτρα το χιόνι στο Πράτο Νεβόσο – Ρεκόρ για την Ευρώπη

Θάφτηκε στο χιόνι το χιονοδρομικό κέντρο Πράτο Νεβόζο στην Ιταλία, καθώς το ύψος του έφτασε σχεδόν τα τρία μέτρα και κατέρριψε το φετινό ρεκόρ στην Ευρώπη.

Το Πράτο Νεβόζο είναι ένα χιονοδρομικό κέντρο στην επαρχία Κούνεο της Ιταλίας. Μέσα σε 24 ώρες κατέγραψε χιονόπτωση ρεκόρ, με περίπου 1,5 μέτρο χιονιού να πέφτει σε μια μέρα σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Οι εργασίες αποχιονισμού συνεχίζονταν όλο το 24ωρο καθώς το χιόνι άγγιζε τα τρία μέτρα με τους σκιέρ να απολαμβάνουν τις ασυνήθιστα καλές συνθήκες εν μέσω εορταστικής περιόδου.

Η διαδρομή προς το χιονοδρομικό κέντρο είναι μαγική, με το χιόνι να έχει καλύψει τα πάντα.

Alpes Italianos

Alpes Italianos

Increíble la cantidad de nieve que ha caído en la estación de esquí Prato Nevoso. pic.twitter.com/wz7sEZ4BVz December 27, 2025

A Prato Nevoso quasi 3 metri di neve, innevamento record in Europa #ANSA pic.twitter.com/zyRvldYkfE — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) December 26, 2025

Prato Nevoso, località sciistica in Italia, ha registrato una nevicata eccezionale con neve molto abbondante. L’accesso stradale risulta difficoltoso. pic.twitter.com/oGRSvOyNDb — euronews Italiano (@euronewsit) December 24, 2025

Proseguono le intense nevicate nelle Alpi Occidentali.



Nel video, di Dati Meteo Asti, la situazione a Prato Nevoso (CN) dove ormai si è superato il metro e mezzo di accumulo di neve. pic.twitter.com/H1rWgYa23Q — Italia 24H Live – Notizie dall’Italia (@Italia24HLive) December 25, 2025

Οι εγκαταστάσεις του κέντρου είναι επίσης καλυμμένες από χιόνι, δημιουργώντας εντυπωσιακό σκηνικό για τους λάτρεις του χιονιού, του χειμώνα και του σκι.