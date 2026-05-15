Νέα ανταλλαγή 205 αιχμαλώτων ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία

Η Ρωσία και η Ουκρανία αντάλλαξαν σήμερα Παρασκευή (15.05.2026) 205 αιχμαλώτους πολέμου η κάθε πλευρά, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Η Μόσχα δήλωσε νωρίτερα αυτό τον μήνα ότι συμφώνησε να πραγματοποιηθεί ανταλλαγή αιχμαλώτων με το Κίεβο στο πλαίσιο τριήμερης κατάπαυσης πυρός που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η Ουκρανία και η Ρωσία ξανάρχισαν τη νύχτα της Δευτέρας (11.05.2026)  προς Τρίτη την ανταλλαγή πληγμάτων μετά την ανακωχή τριών ημερών που ανακοινώθηκε με πρωτοβουλία των ΗΠΑ, με την ευκαιρία των τιμητικών εκδηλώσεων για το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη–που οι δυο πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν πως παραβίασαν.

Ukrainian prisoners of war (POWs) after a swap, amid Russia's attack on Ukraine, at an unknown location in Ukraine, in this handout picture released May 15, 2026. Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy via Telegram
Ακόμη τρεις νεκροί, 12 τραυματίες σε ουκρανική επιδρομή με drones στη Ρωσία

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 12 τραυματίστηκαν στη ρωσική πόλη Ριαζάν, νοτιοανατολικά της Μόσχας, που επλήγη από ουκρανική επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, ανακοίνωσε λίγο πριν από τις 06:00 (ώρα Ελλάδας) ο επικεφαλής των αρχών της ομώνυμης περιφέρειας Πάβελ Μαλκόφ.

«Με τραγικό τρόπο, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δώδεκα τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων παιδιών», ανέφερε ο περιφερειάρχης της Ριαζάν Μαλκόφ μέσω Telegram, διευκρινίζοντας πως χτυπήθηκαν δυο πολυώροφες πολυκατοικίες.

Η επιδρομή καταγράφτηκε την επομένη ρωσικής επίθεσης ευρείας κλίμακας εναντίον ιδίως του Κιέβου και της περιφέρειάς του, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 21 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό της ουκρανικής υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

