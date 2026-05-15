Χανταϊός: Σε καραντίνα Αμερικανίδα, η οποία αποβιβάστηκε από το κρουαζιερόπλοιο Hondius πριν γίνουν γνωστά τα κρούσματα

Στο νησί Πίτκερν εντοπίστηκε και μπήκε σε καραντίνα η Αμερικανίδα επιβάτιδα του MV Hondius, του κρουαζιερόπλοιου στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού. Η Αμερικανίδα ήταν μια από τους επιβάτες που αποβιβάστηκαν από το Hondius στη νήσο της Αγίας Ελένης πριν γίνουν γνωστά τα κρούσματα. Μάλιτσα, η ίδια μπήκε σε αεροπλάνα και σε πλοίο πριν βρεθεί στο νησί.

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το οποίο αναχώρησε την 1η Απριλίου από την Ουσουάια στην Αργεντινή, σταμάτησε σε πολλά νησιά προτού κάνει στάση στη νήσο της Αγίας Ελένης στις 22-24 Απριλίου. Εκεί μεταφέρθηκε από το πλοίο η σορός ενός Ολλανδού και αποβιβάστηκε η σύζυγος του, προτού πεθάνει και αυτή σε νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής – από τον χανταϊό.

«Βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία με τις υγειονομικές αρχές και τη βρετανική κυβέρνηση για τη διαχείριση της κατάστασης», διευκρίνισε ο εκπρόσωπος, σημειώνοντας ότι προτεραιότητα δίδεται στην υγεία του πληθυσμού.

Καμία πληροφορία δεν έχει δοθεί όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Αμερικανίδα μπορεί να τεθεί σε απομόνωση στο νησί αυτό των περίπου πενήντα κατοίκων, ούτε όσον αφορά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα μπορεί να παραμείνει εκεί.

Κάτοικοι του Πίτκερν, με τους οποίους επικοινώνησε το AFP, είπαν ότι τους συνέστησαν να μην μιλάνε με δημοσιογράφους και να παραπέμπουν τις ερωτήσεις στους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Σαν Φρανσίσκο, Ταϊτή, Γαλλική Πολυνησία

Η επιβάτιδα του Hondius ταξίδεψε πολύ προτού φτάσει στη νήσο Πίτκερν, βρετανική υπερπόντια κτήση. Επιβιβάστηκε σε αεροπλάνο στο Σαν Φρανσίσκο με προορισμό την Ταϊτή, μετά συνέχισε ως τη νήσο Μανγκαρέβα στη Γαλλική Πολυνησία, σύμφωνα με τις πολυνησιακές αρχές.

Από τη Μανγκαρέβα, οι περισσότεροι τουρίστες φτάνουν στο Πίτκερν ταξιδεύοντας για 32 ώρες με ένα από τα φορτηγά πλοία που εξασφαλίζουν τη σύνδεση με το μικρό αυτό βρετανικό νησί στον Ειρηνικό.

Οι αρχές της Γαλλικής Πολυνησίας ανακοίνωσαν ότι η Αμερικανίδα δεν ενημέρωσε τις αρχές για την πιθανή έκθεσή της στον χανταϊό.

Σε αυτήν δεν θα επιτραπεί να εγκαταλείψει τη νήσο Πίτκερν για όσο καιρό «αντιπροσωπεύει έναν κίνδυνο για τους άλλους», σημείωσε η κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της αυτήν την εβδομάδα.

Η βρετανική κυβέρνηση διευκρίνισε ότι η γυναίκα δεν παρουσιάζει συμπτώματα, αλλά πρόσθεσε ότι θα υιοθετήσει μια «προσέγγιση πρόληψης».

Στο Πίτκερν υπάρχει μόνον ένα παντοπωλείο, που ανοίγει εν γένει τρεις φορές την εβδομάδα. Τα κοντινότερα νοσοκομεία βρίσκονται στη Γαλλική Πολυνησία, δηλαδή σε απόσταση πάνω από 2.000 χιλιομέτρων στα βορειοδυτικά ή στη Νέα Ζηλανδία, σε απόσταση περίπου 5.300 χιλιομέτρων στα νοτιοδυτικά.

Η εστία του χανταϊού που εντοπίστηκε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius έχει προκαλέσει τρεις θανάτους, ωθώντας αρκετές χώρες να δράσουν για να αποφευχθεί εξάπλωση του ιού.