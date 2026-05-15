Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ ετοιμάζουν νέα ταινία στο Netflix για τον πόλεμο στο Αφγανιστάν

Συνεχίζεται η συνεργασία των πρίγκιπα Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ με το Netflix, μετά τη σειρά ντοκιμαντέρ «Harry & Meghan» και της εκπομπής μαγειρικής «With Love, Meghan». Το ζευγάρι ετοιμάζει νέα ταινία για τον πόλεμο στο Αφγανιστάν, μεταφέροντας στην μικρή οθόνη τα απομνημονεύματα διοικητή του βρετανικού στρατού.

Έχοντας υπηρετήσει 2 φορές στο Αφγανιστάν ως μέλος του βρετανικού στρατού (φτάνοντας στον βαθμό του λοχαγού πριν από την αποστράτευσή του), ο πρίγκιπας Χάρι είναι βαθιά ευαισθητοποιημένος με την κατάσταση στην συγκεκριμένη χώρα. Έτσι, μαζί με την αγαπημένη του Μέγκαν Μαρκλ ετοιμάζονται για την κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου του Άνταμ Τζόουετ, «No Way Out: The Searing True Story of Men Under Siege» που αφηγείται τις ενέργειες μιας στρατιωτικής μονάδας κατά τη διάρκεια του πολέμου του 2006 στο Αφγανιστάν. Η σχετική ανακοίνωση έγινε το βράδυ της Πέμπτης, από το Νetflix.

Το ζευγάρι, το οποίο έχει αποστασιοποιηθεί από τη βρετανική βασιλική οικογένεια και ζει μόνιμα στην Καλιφόρνια, φέρεται να έχει υπογράψει αποκλειστική συμφωνία με το Netflix το 2020 για περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που δεν έχει επιβεβαιωθεί ποτέ.

Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ παρήγαγαν τη σειρά ντοκιμαντέρ «Harry & Meghan», η οποία κατέγραψε την απομάκρυνσή τους από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Πρόκειται για μια επιτυχημένη σειρά, που συγκέντρωσε 23 εκατομμύρια προβολές τις πρώτες τέσσερις ημέρες μετά την κυκλοφορία της–ρεκόρ για ντοκιμαντέρ του Netflix.

Το ζευγάρι υπογράφει επίσης την παραγωγή της σειράς «With Love, Meghan», η οποία παρότι δέχτηκε πολύ αρνητικές κριτικές από τον αγγλοσαξονικό Τύπο, συγκέντρωσε 5 εκατομμύρια προβολές το πρώτο εξάμηνο του 2025 και έγινε η εκπομπή μαγειρικής με τις περισσότερες προβολές στην πλατφόρμα.

Πέρυσι, το ζευγάρι υπέγραψε μια νέα συμφωνία με το Netflix, οι οικονομικοί όροι της οποίας δεν αποκαλύφθηκαν, αλλά η οποία θεωρείται λιγότερο επικερδής.

Η Μέγκαν, από την πλευρά της, πρόκειται να επιστρέψει στην υποκριτική με έναν μικρό ρόλο σε μια ταινία, με τίτλο «Close Personal Friends», όπως ανέφερε ο αμερικανικός Τύπος στα τέλη του 2025 κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.