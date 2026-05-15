Ανάλυση CNN: Τι πέτυχε τελικά ο Τραμπ από τον Σι για τον πόλεμο με το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετέβη στο αεροδρόμιο του Πεκίνου έχοντας ολοκληρώσει την «ιστορική» επίσκεψη στην Κίνα η οποία περιλάμβανε διαδοχικές συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, τσάι και γεύμα εργασίας στο Τζόνγκνανχαϊ, στο «άδυτο», δηλαδή, της κινεζικής ηγεσίας.

Η αυτοκινητοπομπή του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο Διεθνές Αεροδρόμιο της κινεζικής πρωτεύουσας, όπου τιμητικό άγημα και κόκκινο χαλί είχαν στηθεί δίπλα στο Air Force One για την επίσημη αναχώρησή του προς τις Ουάσινγκτον.

Η δεύτερη ημέρα της επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ στην Κίνα περιλάμβανε τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο Τζόνγκνανχαϊ, το αυστηρά φυλασσόμενο συγκρότημα της ηγεσίας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, που συχνά χαρακτηρίζεται ως η «κινεζική εκδοχή» του Λευκού Οίκου.

Το εν λόγω συγκρότημα που περιβάλλεται από τα ιστορικά κόκκινα τείχη και είναι από τα πιο μυστήρια μέρη της χώρας, περιλαμβάνει λίμνες και κήπους ενώ είναι γεμάτο με διοικητικά κτίρια.

Δημοσιογράφοι «τσάκωσαν» τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ να περπατούν στους κήπους αλλά λίγο μετά απομακρύνθηκαν καθώς ήθελαν η συζήτησή τους να συνεχιστεί ιδιωτικά.

Τι κέρδισε ο Τραμπ από την Κίνα για το Ιράν

Με μεγάλες προσδοκίες πραγματοποιήθηκε η πρώτη επικοινωνία ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, μια σύγκρουση που έχει προκαλέσει αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και έντονη ανησυχία για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.

Η Ουάσινγκτον θεωρούσε πως το Πεκίνο, λόγω των στενών δεσμών του με την Τεχεράνη, θα μπορούσε να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην προσπάθεια αποκλιμάκωσης. Η Κίνα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους διπλωματικούς συμμάχους του Ιράν και τον μεγαλύτερο αγοραστή ιρανικού πετρελαίου, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης παρουσιάζει τον εαυτό της ως δύναμη υπέρ της ειρήνης.

Ωστόσο, τα πρώτα μηνύματα από τις συνομιλίες των δύο ηγετών δείχνουν πως δεν υπήρξε ουσιαστική μεταβολή στη στάση του Πεκίνου.

Μετά την ολοκλήρωση των επαφών την Πέμπτη (14.05.2026), ο Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι ο Σι Τζινπίνγκ προσφέρθηκε να βοηθήσει στην επίλυση της σύγκρουσης. Παρ’ όλα αυτά, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έδωσε μια διαφορετική εικόνα, λέγοντας σε συνέντευξή του στο NBC News ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ζήτησαν επισήμως τη βοήθεια της Κίνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι τα Στενά του Ορμούζ – η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδος που το Ιράν έχει σχεδόν κλείσει – πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, ενώ επανέλαβαν ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Η αμερικανική πλευρά ανέφερε επίσης ότι ο Σι ξεκαθάρισε την αντίθεση της Κίνας στη «στρατιωτικοποίηση» των Στενών και σε οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής διοδίων για τη διέλευσή τους. Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος άφησε να εννοηθεί ότι το Πεκίνο θα μπορούσε να αυξήσει τις εισαγωγές αμερικανικού πετρελαίου.

Ωστόσο, η κινεζική στάση δεν φαίνεται να διαφοροποιείται ουσιαστικά από όσα ήδη υποστηρίζει εδώ και εβδομάδες. Η Κίνα έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι είναι διατεθειμένη να συμβάλει σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, ενώ ο Σι είχε ήδη καλέσει από τον προηγούμενο μήνα να διατηρηθεί «η ομαλή ναυσιπλοΐα» στα Στενά του Ορμούζ.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι η ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών για τις συνομιλίες δεν περιλάμβανε καμία αναφορά σε πιθανά τέλη ή διόδια στη θαλάσσια δίοδο.

Ο ίδιος ο Τραμπ έδειξε να αναγνωρίζει ότι υπάρχουν όρια στην πίεση που μπορεί να ασκήσει το Πεκίνο προς την Τεχεράνη για να αποδεχθεί τους αμερικανικούς όρους ειρήνευσης.

«Δεν πρόκειται να εμφανιστεί με όπλα… δεν θα αρχίσει να πυροβολεί», δήλωσε χαρακτηριστικά στο Fox News όταν ρωτήθηκε αν ο Σι θα επηρεάσει την ιρανική ηγεσία. «Ήταν πολύ καλός».

Λίγες ώρες αργότερα, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών επανέλαβε ότι «η θέση της Κίνας για την κατάσταση στο Ιράν είναι πολύ σαφής», υπογραμμίζοντας ουσιαστικά τη σταθερότητα της κινεζικής γραμμής.

Παρότι φαίνεται να διαμορφώνεται έδαφος για μια πιθανή ενεργειακή συμφωνία ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, παραμένει ασαφές αν οι συνομιλίες Τραμπ – Σι μπορούν πράγματι να επηρεάσουν την πορεία της σύγκρουσης.

Μέχρι στιγμής, το Πεκίνο μοιάζει περισσότερο να επαναλαμβάνει τη γνωστή του θέση παρά να αναλαμβάνει έναν πιο ενεργό ρόλο πίεσης προς το Ιράν, καταλήγει η ανάλυση του CNN.