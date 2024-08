Ιταλία: Μετράει τις πληγές της από τη σφοδρή κακοκαιρία – Κεραυνός χτύπησε εκκλησία του 12ου αιώνα και της έβαλε φωτιά

Aντιμέτωπη με τις συνέπειες της κακοκαιρίας η Ιταλία. Πολλές περιοχές της χώρας πλήττονται από πλημμύρες που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές.

Για δεύτερο 24ωρο την Κυριακή (18.08.2024) η σφοδρή κακοκαιρία σάρωσε την Ιταλία.

Σε αρκετές περιοχές η θερμοκρασία έπεσε κατακόρυφα και έπεσαν πολύ μεγάλες ποσότητες βροχής.

Σε μία περίπτωση, αστραπή χτύπησε εκκλησία του 12ου αιώνα κοντά στην Πίζα στα βορειοδυτικά, με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά η ξύλινη σκεπή, ανέφερε η ΕΡΤ.

Τα χειρότερα για το θρησκευτικό αποφεύχθηκαν χάρις στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής.

Στο Πέσαρο, στην περιφέρεια Μάρκε, έπεσαν πολλά δέντρα ύστερα από δυνατή βροχόπτωση.

Οι δρόμοι πλημμύρισαν και σε πολλές περιοχές της Τοσκάνης στην κεντρική Ιταλία.

FLOOD ALERT: SAVONA, AURELIA

ITALY 🇮🇹 #Piovere #alluvione #Flood #rain



STORM BRINGS HEAVY RAINFALL



– Accumulations reach 150 mm, causing flooding in multiple areas

– Ongoing storm poses driving hazards



SITUATION UPDATE

– Recent footage from Lucafazer shows extent of flooding… https://t.co/TUjSXJXAxu pic.twitter.com/STa2BRyLEa — Weather monitor (@Weathermonitors) August 18, 2024

More footage of the flooding due to heavy rainfall in the town of Pitigliano, Grosseto, Italy 🇮🇹



▪︎ 18 August 2024 ▪︎#floods #flooding #Italy #Pitigliano pic.twitter.com/FeRSkDjwvf — DISASTER TRACKER (@DisasterTrackHQ) August 18, 2024

Σε επιφυλακή παραμένουν πολλές περιφέρειες της χώρας, καθώς το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες της εβδομάδας.