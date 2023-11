Η κυβέρνηση της Ιταλίας χορήγησε σήμερα (6.11.2023) την ιταλική υπηκοότητα σε ένα μωρό μόλις 8 μηνών ώστε να εισαχθεί σε νοσοκομείο της Ρώμης, καθώς γεννήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία και πάσχει από σπάνια γενετική ασθένεια.

Το μωρό ονομάζεται Ίντι Γκρέγκορι και πρόκειται να μεταφερθεί άμεσα στο παιδιατρικό νοσοκομείο Μπαμπίνο Τζεζού της Ρώμης, της πρωτεύουσας της Ιταλίας, όπου και οι γιατροί έχουν δεσμευθεί ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να του σώσουν τη ζωή.

Στη Μεγάλη Βρετανία η κατάστασή του είχε κριθεί μη θεραπεύσιμη και απόψε επρόκειτο να διακοπεί η τεχνητή υποστήριξη της αναπνευστικής λειτουργίας του μωρού.

Η Ίντι πάσχει από σπάνια ασθένεια που δεν επιτρέπει την ανάπτυξη του μυϊκού της συστήματος και η χορήγηση της ιταλικής υπηκοότητας κρίθηκε αναγκαία, διότι έως τώρα οι βρετανικές αρχές δεν έδωσαν το αναγκαίο «πράσινο φως» για τη μεταφορά της στη Ρώμη.

Indi Gregory's parents 'disappointed and heartbroken' as judge refuses Italy treatment bid. Read more: https://t.co/r9GCItbse2 pic.twitter.com/LCzcP2vtqe

«Ευχαριστώ από καρδιάς την ιταλική κυβέρνηση και τον ιταλικό λαό, στέλνετε ένα μήνυμα ελπίδας και εμπιστοσύνης σε όλη την ανθρωπότητα», δήλωσε ο πατέρας της μικρής.

Οι γονείς της Ίντι ζήτησαν από τους γιατρούς να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να της σώσουν τη ζωή, διότι η κόρη τους «αντιδρά, κλαίει, χαμογελά και κουνάει τα χέρια της».

«Λένε ότι για τη μικρή Ίντι δεν υπάρχουν πολλές ελπίδες αλλά μέχρι το τέλος θα κάνω ό,τι μπορώ για να υπερασπίσω τη ζωή της. Και για να υπερασπίσω το δικαίωμα της μαμάς της και του μπαμπά της, να κάνουν ό,τι μπορούν για την κόρη τους», έγραψε στο Facebook η Τζόρτζια Μελόνι.

Dicono che non ci siano molte speranze per la piccola Indi, ma fino alla fine farò quello che posso per difendere la sua vita. E per difendere il diritto della sua mamma e del suo papà a fare tutto quello che possono per lei. pic.twitter.com/3qKghAi1Uh