Ιταλία: Νέα έκρηξη του ηφαιστείου Αίτνα – Έκλεισε το αεροδρόμιο της Κατάνια

Ανεστάλησαν σήμερα Σάββατο (26.09.2026) οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Κατάνης στην Ιταλία εξαιτίας της ηφαιστειακής τέφρας από τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα της Αίτνας και των καιρικών συνθηκών, έγινε γνωστό από την εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο της Σικελίας.

Όλες οι αφίξεις στο αεροδρόμιο, το πέμπτο κατά σειρά με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση στην Ιταλία, ανεστάλησαν έως αύριο Κυριακή (27.09.2026) στις 13.00 ώρα Ελλάδας.

🔵 #26settembre Ancora una volta voli sospesi, oggi almeno fino alle 16, all'aeroporto di Catania per l'attività in corso sull'#Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere Nord-Est cheproduce anche una nube eruttiva alta 4 km pic.twitter.com/hMnfVQ5pzo — Rai Radio1 (@Radio1Rai) September 26, 2026

24–25 settembre 2026

Sicilia, #Italia



L'Etna continua la sua fase attiva con emissioni periodiche di cenere #vulcanica. Un nuovo episodio di intensa attività è iniziato il 24 settembre: dai crateri sommitali si è formato una nube di cenere alta circa 4 km pic.twitter.com/0ZemV30PMy — FOCUS SULLA TERRA (@Focus_Terra) September 25, 2026

Η Αίτνα, το υψηλότερο και ενεργότερο ηφαίστειο της Ευρώπης, προκαλεί συχνά προβλήματα στις πτήσεις στην Κατάνη, όμως οι εκπομπές τέφρας ήταν ιδιαίτερα έντονες αυτό το καλοκαίρι, επηρεάζοντας χιλιάδες ταξιδιώτες κατά την περίοδο κορύφωσης των θερινών διακοπών.