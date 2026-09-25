Πάνω από 40 εκατομμύρια Αμερικανοί προετοιμάζονται για ισχυρότατες καταιγίδες και ριπές 100 χιλιομέτρων την ώρα

Μία ασυνήθιστα δυνατή για την εποχή κακοκαιρία αναμένεται να χτυπήσει τις βορειοανατολικές ΗΠΑ. Περισσότεροι από 40 εκατομμύρια άνθρωποι θα επηρεαστούν το επόμενο τριήμερο από καταιγίδες που θα φέρουν ισχυρούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές.

Παράκτιες περιοχές των βορειοανατολικών ΗΠΑ από το Νιου Τζέρσεϊ μέχρι τη Μασαχουσέτη αναμένεται να υποστούν το ισχυρότερο πλήγμα από την κακοκαιρία, καθώς είναι πιθανές πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ριπές ανέμου που θα υπερβαίνουν τα 100 χλμ/ώρα προβλέπονται σε ορισμένες περιοχές της Νέας Αγγλίας, ενώ ασυνήθιστα σφοδρές βροχοπτώσεις αναμένονται στο ανατολικό τμήμα της Μασαχουσέτης, συμπεριλαμβανομένης της Βοστώνης.

Παράκτιες περιοχές της Βόρειας Καρολίνας, της Βιρτζίνιας, του Μέριλαντ, του Ντέλαγουερ και του Νιου Τζέρσεϊ έχουν βρεθεί από τις 23 Σεπτεμβρίου αντιμέτωπες με πλημμυρικά φαινόμενα.

Λόγω της κακοκαιρίας ακυρώθηκαν δύο συναυλίες του Εντ Σίραν κοντά στη Βοστώνη, το φεστιβάλ Global Citizen στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης και το φεστιβάλ Oceans Calling στο Μέριλαντ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) προειδοποίησε ότι είναι πιθανό το ενδεχόμενο ματαίωσης πτήσεων και προέτρεψε τους ταξιδιώτες να συμβουλεύονται τον ιστότοπό της για νεότερες πληροφορίες.

Video shows waves surging across cracked North Carolina Highway 12 after ocean water spilled over protective sand dunes in the Outer Banks as a nor'easter starts to batter the Mid-Atlantic coast. The storm has brought coastal flooding from North Carolina to New Jersey since… pic.twitter.com/K1D8avm5Xa — CNN Weather (@CNNweather) September 25, 2026

Powerful waves reaching 18 feet pounded North Carolina’s Outer Banks as a developing nor’easter battered the coast with strong winds and dangerous surf. The storm is moving up the coast, with the New York City area and Jersey Shore preparing for strong winds, rain, coastal… pic.twitter.com/pf65fcQA5m — Eyewitness News (@ABC7NY) September 25, 2026

NOR'EASTER TRACKER: Powerful fall storm heads for New England. https://t.co/wh6llZYiHr — Boston 25 News (@boston25) September 25, 2026

Οι αεροπορικές εταιρείες JetBlue, United Airlines και American Airlines ενημέρωσαν πως θα επιτρέψουν σε ταξιδιώτες να αλλάξουν τις πτήσεις τους χωρίς οικονομική επιβάρυνση.