Κόσμος

Πάνω από 40 εκατομμύρια Αμερικανοί προετοιμάζονται για ισχυρότατες καταιγίδες και ριπές 100 χιλιομέτρων την ώρα

Ακυρώθηκαν συναυλίες του Εντ Σίραν κοντά στη Βοστώνη, το φεστιβάλ Global Citizen στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης και το φεστιβάλ Oceans Calling στο Μέριλαντ
Κακοκαιρία στις ΗΠΑ
Μεγάλα κύματα «μαστιγώνουν» ακτή των ΗΠΑ / REUTERS
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Μία ασυνήθιστα δυνατή για την εποχή κακοκαιρία αναμένεται να χτυπήσει τις βορειοανατολικές ΗΠΑ. Περισσότεροι από 40 εκατομμύρια άνθρωποι θα επηρεαστούν το επόμενο τριήμερο από καταιγίδες που θα φέρουν ισχυρούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές.

Παράκτιες περιοχές των βορειοανατολικών ΗΠΑ από το Νιου Τζέρσεϊ μέχρι τη Μασαχουσέτη αναμένεται να υποστούν το ισχυρότερο πλήγμα από την κακοκαιρία, καθώς είναι πιθανές πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης.

Ριπές ανέμου που θα υπερβαίνουν τα 100 χλμ/ώρα προβλέπονται σε ορισμένες περιοχές της Νέας Αγγλίας, ενώ ασυνήθιστα σφοδρές βροχοπτώσεις αναμένονται στο ανατολικό τμήμα της Μασαχουσέτης, συμπεριλαμβανομένης της Βοστώνης.

Παράκτιες περιοχές της Βόρειας Καρολίνας, της Βιρτζίνιας, του Μέριλαντ, του Ντέλαγουερ και του Νιου Τζέρσεϊ έχουν βρεθεί από τις 23 Σεπτεμβρίου αντιμέτωπες με πλημμυρικά φαινόμενα.

Λόγω της κακοκαιρίας ακυρώθηκαν δύο συναυλίες του Εντ Σίραν κοντά στη Βοστώνη, το φεστιβάλ Global Citizen στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης και το φεστιβάλ Oceans Calling στο Μέριλαντ.

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) προειδοποίησε ότι είναι πιθανό το ενδεχόμενο ματαίωσης πτήσεων και προέτρεψε τους ταξιδιώτες να συμβουλεύονται τον ιστότοπό της για νεότερες πληροφορίες.

Οι αεροπορικές εταιρείες JetBlue, United Airlines και American Airlines ενημέρωσαν πως θα επιτρέψουν σε ταξιδιώτες να αλλάξουν τις πτήσεις τους χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

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