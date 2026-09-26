ΗΠΑ: Το TikTok θα καταβάλει 100 εκατομμύρια δολάρια στην πολιτεία της Αλαμπάμα και θα περιορίσει τη χρήση από εφήβους

Συμβιβασμός ανάμεσα στην πολιτεία της Αλαμπάμα και του TikTok λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της πρώτης δίκης στις ΗΠΑ, για τις καταγγελίες ότι η πλατφόρμα σχεδιάστηκε ώστε να προκαλεί εθισμό στους εφήβους και ότι παραπλάνησε τους χρήστες σχετικά με την ασφάλειά της.

Τουλάχιστον 100 εκατομμύρια δολάρια θα καταβάλει η TikTok στην Αλαμπάμα, στο πλαίσιο του συμβιβασμού, σύμφωνα με ανακοίνωση της πολιτείας των ΗΠΑ την Παρασκευή (25.09.2026). Πρόκειται για τον πρώτο συμβιβασμό της TikTok με πολιτεία των ΗΠΑ καθώς η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με παρόμοιες αγωγές σε ολόκληρη τη χώρα.

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Βάσει της συμφωνίας, η Αλαμπάμα θα λάβει τουλάχιστον 100 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία θα πρέπει να καταβληθούν εντός 45 ημερών. Το ποσό μπορεί να φτάσει έως και τα 300 εκατομμύρια δολάρια, εφόσον πληρωθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, σύμφωνα με το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της πολιτείας.

Οι αλλαγές που συμφώνησε να κάνει η TikTok

Στο πλαίσιο του συμβιβασμού, η TikTok συμφώνησε επίσης να προχωρήσει σε αλλαγές στη λειτουργία της πλατφόρμας. Μεταξύ άλλων, θα εφαρμόσει ημερήσιο όριο χρήσης δύο ωρών, θα εισάγει διακοπές μετά από 15 λεπτά χρήσης και θα ενισχύσει τους ελέγχους για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών.

Η Αλαμπάμα υποστήριζε ότι η ατελείωτη ροή βίντεο της TikTok την καθιστά μία από τις πιο εθιστικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και ότι ο αλγόριθμός της ωθεί τους νεαρούς χρήστες προς ολοένα πιο έντονο περιεχόμενο σχετικά με τη βία και τον αυτοτραυματισμό.

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Σύμφωνα με την αγωγή, αυτή η πρακτική συνέβαλε στην κρίση ψυχικής υγείας μεταξύ των εφήβων, ενώ η πολιτεία υποστήριξε ότι οι επισκέψεις στα επείγοντα περιστατικά για αυτοτραυματισμούς είχαν αυξηθεί «κατακόρυφα».

Η πολιτεία κατηγόρησε επίσης την TikTok ότι παραπλανούσε σχετικά με την πρόσβαση των ανηλίκων σε σεξουαλικό και βίαιο περιεχόμενο, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία ισχυριζόταν ψευδώς πως περιόριζε τέτοιο υλικό προκειμένου η εφαρμογή να λαμβάνει κατάλληλη αξιολόγηση για εφήβους στα καταστήματα εφαρμογών της Google, της Apple και της Microsoft.

Παράλληλα, η αγωγή κατηγορούσε την TikTok ότι παραπλανούσε τους χρήστες σχετικά με την πρόσβαση της κινεζικής κυβέρνησης στα δεδομένα Αμερικανών χρηστών.

Η Αλαμπάμα ζητούσε την επιβολή κυρώσεων και άλλα μέτρα σε βάρος της εταιρείας.

Τι υποστηρίζει η TikTok

Η TikTok έχει υποστηρίξει ότι η ασφάλεια των εφήβων αποτελεί βασική προτεραιότητα στον σχεδιασμό της πλατφόρμας.

Η εταιρεία έχει επίσης επικαλεστεί το Άρθρο 230 του ομοσπονδιακού νόμου περί ευπρέπειας στις επικοινωνίες (Communications Decency Act), υποστηρίζοντας ότι η διάταξη προστατεύει τις διαδικτυακές πλατφόρμες από ευθύνη για περιεχόμενο που δημιουργείται από τους ίδιους τους χρήστες.

Η συμφωνία με την Αλαμπάμα έρχεται καθώς η TikTok συνεχίζει να αντιμετωπίζει δεκάδες αντίστοιχες αγωγές σε πολιτειακό επίπεδο, με επίκεντρο τον τρόπο με τον οποίο η πλατφόρμα σχεδιάζεται και λειτουργεί για τους νεαρούς χρήστες.