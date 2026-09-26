Κόσμος

Κίεβο: Αιματοκύλισμα με επτά νεκρούς – Νυχτερινές ρωσικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και drones

«Ανάμεσα στους νεκρούς και ένας 14χρονος και 46 τραυματίες», ανέφερε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας
Αιματοκύλισμα με επτά νεκρούς στο Κίεβο
Αιματοκύλισμα με επτά νεκρούς στο Κίεβο / X
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Χτυπήματα της Ρωσίας με drones στοίχισαν τη ζωή σε επτά ανθρώπους τα ξημερώματα του Σαββάτου (26.09.2026) στην ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα δώσει οδηγία να ξαναρχίσουν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την ώρα.

«Από την επιδρομή της Ρωσίας με drones εναντίον κτιρίου γραφείων στο Κίεβο σκότωσε επτά ανθρώπους, ανάμεσά τους 14χρονο, και τραυμάτισε άλλους 46», ανέφερε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.

Η Ρωσία «θα το σκεφτεί καλά» προτού υπάρξει επανέναρξη των συνομιλιών, έπειτα από τις επιδρομές ουκρανικών drones την 20ή Σεπτεμβρίου —την τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών—, είπε ο κ. Πούτιν. «Προτάσεις για την επανέναρξη των συνομιλιών, ναι, βρίσκονται όντως πάνω στο τραπέζι (…) αλλά έπειτα από όλα όσα έκαναν (σ.σ. οι Ουκρανοί), θα σκεφτούμε καλά πως πρέπει να αντιδράσουμε», ανέφερε ο Ρώσος πρόεδρος.

«Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω για ακόμη μια φορά ότι δεν προετοιμαζόμαστε για μάχες οποιουδήποτε είδους με την Ευρώπη», συνέχισε, προσπαθώντας να διασκεδάσει τις ανησυχίες που εκφράζονται σε ολοένα υψηλότερους τόνους στην ανατολική πτέρυγα της ΕΕ και του NATO.

Παράλληλα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην περιφέρεια της Οδησσού (νοτιοδυτικά) σε επιδρομή εναντίον κτιρίου των ταχυδρομείων, σύμφωνα με τις αρχές.

Πυροσβέστες και ιατρικό προσωπικό χρειάστηκε να απομακρύνουν εσπευσμένα επτά ασθενείς από νοσοκομείο στη Ζαπορίζια κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομές με drones, που προκάλεσε ζημιές στο κτίριο και προκάλεσε πυρκαγιά. Δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν.

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