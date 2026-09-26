Κόσμος

Πάπας Λέων: Αναμένεται γιγαντιαία θεία λειτουργία με 600.000 πιστούς στο κέντρο του Παρισιού

Παρόντες στη λειτουργία θα είναι πολλοί Γάλλοι πολιτικοί παράγοντες, όχι όμως και ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, τον οποίο θα εκπροσωπήσει η σύζυγός του Μπριζίτ Μακρόν
Ο Πάπας Λέων
Ο Πάπας Λέων / REUTERS
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Η Γαλλία και το Παρίσι έχουν αγκαλιάσει τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’ στην ιστορική αυτή επίσκεψη του στη χώρα μιας και είναι η πρώτη επίσκεψη Προκαθημένου της Καθολικής Εκκλησίας στη Γαλλία, εδώ και χρόνια.

Η γιγαντιαία Θεία Λειτουργία η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Πλας ντε λα Κονκόρντ, στο κέντρο του Παρισιού, χοροστατούντος του Πάπα Λέοντα, αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της σημερινής δεύτερης ημέρας του τετραημέρου «αποστολικού ταξιδιού», που – σύμφωνα με την ορολογία του Βατικανού – πραγματοποιεί ο ποντίφικας στη Γαλλία.

Η Λειτουργία θα ξεκινήσει τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα Σάββατο (26.09.2026) και αναμένεται να την παρακολουθήσουν πάνω από 600.000 πιστοί, οι οποίοι συρρέουν στο Παρίσι. Την Παρασκευή (25.09.2026) υποδοχή ροκ σταρ επεφύλαξαν περίπου 80.000 νέοι στον πάπα Λέοντα ΙΔ΄ κατά την άφιξή του στο Σταντ ντε Φρανς, στο προάστιο Σεν Ντενί του Παρισιού.

Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια και ένα σημαντικό τμήμα του κέντρου της γαλλικής πρωτεύουσας είναι αποκλεισμένο για όσους δεν έχουν ήδη προμηθευτεί τις σχετικές άδειες εισόδου. Παρόντες στη λειτουργία θα είναι πολλοί Γάλλοι πολιτικοί παράγοντες, όχι όμως και ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, τον οποίο θα εκπροσωπήσει η σύζυγός του Μπριζίτ Μακρόν.

Πριν τη θεία λειτουργία ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ θα επισκεφτεί μια επισκοπική ένωση για την υποδοχή μεταναστών που ιδρύθηκε μετά την έκκληση για «καλωσόρισμα, προστασία, προώθηση και ενσωμάτωση» των ξένων, την οποία απηύθυνε ο προκάτοχός του Πάπας Φραγκίσκος. Στη συνέχεια, ο ποντίφικας θα μεταβεί στο Καθολικό Ινστιτούτο του Παρισιού, όπου θα συναντηθεί με νεοβαπτισμένους καθολικούς, αλλά και με ανθρώπους που πρόκειται να βαπτιστούν.

Αργά το απόγευμα, ο Λέων ΙΔ΄ θα μεταβεί αεροπορικώς στο Ιερό της Λούρδης, όπου το βράδυ, θα παραστεί σε προσευχή στο Σπήλαιο της Μασσαμπιέλ, όπου σύμφωνα με την καθολική παράδοση η Παναγία εμφανίστηκε 18 φορές, περί τα μέσα του 19ου αιώνα , στην Γαλλίδα μοναχή και Αγία Μπερναντέτ Σουμπιρούς.

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