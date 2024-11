Ιταλία: Συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές στους σταθμούς του Τορίνο

Μετά την ολοκλήρωση της πορείας των ιταλικών συνδικάτων Cgil και Uil, στα πλαίσια της σημερινής γενικής, πανιταλικής απεργίας, μια ομάδα διαδηλωτών που δεν ανήκε στις συνδικαλιστικές ενώσεις συγκρούστηκε, στο Τορίνο, με δυνάμεις της αστυνομίας.

Οι διαδηλωτές, ορισμένοι από τους οποίους ανήκουν σε φοιτητικές οργανώσεις, χρησιμοποιήσαν ξύλινα κοντάρια από τις σημαίες που έφεραν μαζί τους, ενώ οι δυνάμεις της αστυνομίας τους απώθησαν με ασπίδες και γκλοπ.

Οι συγκρούσεις πραγματοποιήθηκαν στους δυο σταθμούς του Τορίνο, Πόρτα Νουόβα και Πόρτα Σούζα.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής τους ΑΠΕ-ΜΠΕ Θεόδωρος Ανδρεάδης-Συγγελάκης, στον δεύτερο σιδηροδρομικό σταθμό, οι διαδηλωτές κατάφεραν να μπλοκάρουν, για λίγα λεπτά, την κυκλοφορία των τρένων και φώναξαν συνθήματα υπέρ του παλαιστινιακού λαού και κατά του Ιταλού υπουργού Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι.

Thousands of workers march across Italy in general strike demanding better pay and services https://t.co/1Exsevh30e