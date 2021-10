Δεν έχουν τέλος οι αντιδράσεις για το σεξιστικό, όπως χαρακτηρίστηκε, άγαλμα μιας νεαρής κοπέλας στην παραλία Σάπρι στην επαρχία του Σαλέρνο της Ιταλίας. Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για το άγαλμα La Spigolatrice, ένα γλυπτό του Emanuele Stifano που αναπαριστά το κεντρικό πρόσωπο του ποιήματος «La Spigolatrice di Sapri (Η Σταχυομαζώχτρα του Σάπρι)» του Luigi Mercantini.

Πρόκειται για ένα ποίημα που συχνά διδάσκεται στα σχολεία της Ιταλίας. Η αγρότισσα είχε με θάρρος βοηθήσει τον Ιταλό επαναστάτη Carlo Pisacane στην αποτυχημένη εξέγερση του 1857 κατά των Βουρβόνων του Βασιλείου της Νάπολης, η οποία άφησε πίσω της 300 νεκρούς. Το άγαλμα προορίζεται να τιμήσει το ιστορικό γεγονός, ωστόσο, αντί του Pisacane ή των 300 που τον ακολούθησαν στην εξέγερση και στον θάνατο, αναπαρίσταται η αφηγήτρια του ποιήματος, φορώντας διαφανές ένδυμα που αποκαλύπτει ανάγλυφα τις καμπύλες του σώματός της (πλην του στήθους της το οποίο η «Σταχυομαζώχτρα» καλύπτει εν μέρει με το δεξί της χέρι).

Γυναίκες πολιτικοί, συμπεριλαμβανομένων της γερουσιαστού Monica Cirinnà και του μέλους του Δημοκρατικού Κόμματος Laura Boldrini κατέφυγαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να καταγγείλουν το γλυπτό και τη σεξουαλική αντικειμενοποίηση της ηρωίδας του ποιήματος.

Only in Italy a statue of an agrarian laborer, in memory of a massacre of 300 ppl, could take this form. 2021 in #Sapri pic.twitter.com/N9K1XDqZVk