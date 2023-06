Τοιχογραφία που αναπαριστά κάτι σαν πίτσα ανακαλύφθηκε στον τοίχο ενός σπιτιού στην Πομπηία, ανακοίνωσε σήμερα (27.6.2023) το υπουργείο Πολιτισμού της Ιταλίας, καθώς οι αρχαιολόγοι βρήκαν τον πιθανό… πρόγονο του διάσημου φαγητού.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι αρχαιολόγοι θεωρούν πως η «πίτσα» που διακρίνεται στην τοιχογραφία δίπλα σε ένα κύπελλο κρασί, είναι ένα είδος ζύμης που μπορεί να τρωγόταν γαρνιρισμένη με φρούτα όπως ρόδια ή χουρμάδες ή με μπαχαρικά και ένα είδος σάλτσας πέστο.

Τεχνικά δεν μπορεί να θεωρηθεί πίτσα αφού της λείπουν χαρακτηριστικά υλικά όπως η ντομάτα και η μοτσαρέλα, όμως αυτό που βρέθηκε στην Πομπηία «μπορεί να είναι ο μακρινός πρόγονος» της σύγχρονης πίτσας, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

A fresco that depicts what might be an ancestor of the Italian pizza has been found on the wall of a house in the ancient Roman city of Pompeii https://t.co/2HknHItjzb pic.twitter.com/TwXq1FSIky