Ιταλία: Βίντεο με άγριο καυγά μεταξύ τουριστών στο Κάπρι – Αντάλλαξαν μπουνιές κλοτσιές και εκτόξευσαν καρέκλες

Απίστευτες σκηνές έντασης σημειώθηκαν στο Κάπρι της Ιταλίας, όπου μια ομάδα τουριστών πιάστηκε στα χέρια στη μέση του δρόμου στη Μαρίνα Γκράντε. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, οι εμπλεκόμενοι «έπαιξαν» μπουνιές και κλωτσιές, πέταξαν καρέκλες, προκαλώντας χάος σε όσους ήταν παρόντες.

Το βίντεο από το σοκαριστικό περιστατικό με τον καυγά των τουριστών στο Κάπρι δημοσιεύτηκε στα social media και έγινε γρήγορα viral, καθώς αναδημοσιεύτηκε ακόμη και από τον βουλευτή της Πράσινης Αριστεράς στην Ιταλία, Φραντσέσκο Εμίλιο Μπορέλι.

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Με αφορμή το περιστατικό, ο Μπορέλι μετέφερε παράπονα από κατοίκους και αυτόπτες μάρτυρες σχετικά με την αστυνόμευση του νησιού.

Σε ανάρτησή του έγραψε: «Στο Κάπρι, χρειάζονται επειγόντως περισσότεροι έλεγχοι και περισσότερη ασφάλεια. Τη νύχτα, υπάρχει μόνο μία περίπολος για ολόκληρο το νησί. Αυτό δεν είναι δίκαιο».

Απαντώντας στον βουλευτή, ο δήμαρχος του Κάπρι, Πάολο Φάλκο, αναφέρθηκε στα μέτρα που ήδη ισχύουν στο νησί. Τόνισε ότι η δημοτική αστυνομία και οι δυνάμεις ασφαλείας πραγματοποιούν ελέγχους, ενώ περίπου 80 κάμερες υψηλής ευκρίνειας λειτουργούν στο νησί.

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Άγνωστη παραμένει η αιτία για την οποία ξέσπασε ο καυγάς μεταξύ των τουριστών, τα πλάνα ωστόσο προκαλούν σοκ.

"Rissa oggi a Capri, zona marina grande, all'esterno di un bar. Urgono controlli a Capri e più sicurezza. La notte una sola pattuglia presidia l'intera isola e cosi non va bene". pic.twitter.com/uRm7LsLYRs — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) August 24, 2026

Ο νομάρχης της Νάπολης, Μικέλε Ντι Μπάρι, παρευρέθηκε επίσης στη σύγκρουση, εκφράζοντας την «κατηγορηματική καταδίκη» του για ό,τι συνέβη. Διέταξε επίσης την περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων επιτήρησης και των ελέγχων στο νησί.