Ο διευθυντής της CIA ήταν μέσα στο στρατιωτικό αεροσκάφος των ΗΠΑ που προσγειώθηκε στη Μόσχα – Θα συμμετάσχει σε συναντήσεις

Ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ ταξίδεψε σήμερα στη Ρωσία για να συμμετάσχει σε συναντήσεις στη Μόσχα, όπως μετέδωσαν αμερικανικά ΜΜΕ, επικαλούμενα μη κατονομαζόμενες πηγές.

Το CBS News και το Axios ανέφεραν την επίσκεψη του πρώην διευθυντή των εθνικών υπηρεσιών πληροφοριών, ο οποίος τώρα είναι επικεφαλής της CIA.

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Τα μέσα ενημέρωσης δεν ανέφεραν με ποιους θα έχει συναντήσεις ο Ράτκλιφ ή τι αναμένεται να περιέχουν οι συνομιλίες αυτές.

Last time that a CIA Director made an unannounced, surprise visit to Moscow was in late 2021, when Director Burns traveled there to warn Russian leadership against launching an invasion of Ukraine. This entire trip is slightly concerning and a bit ominous all things considered. https://t.co/TfxXUkc76Z — OSINTdefender (@sentdefender) August 25, 2026

Εκπρόσωποι της CIA δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα για σχόλιο των δημοσιευμάτων, ενώ δεν κατέστη δυνατή άμεσα η επικοινωνία με εκπροσώπους του Κρεμλίνου.

Νωρίτερα σήμερα (25/8/26), μεταγωγικό αεροσκάφος των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας, σύμφωνα με δεδομένα της υπηρεσίας παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24.