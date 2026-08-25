Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Μόσχα: Αμερικανικό μεταγωγικό C-17 προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Βνούκοβο – Σιγή ιχθύος από το Κρεμλίνο

Σύμφωνα με το Flightradar24, το C-17 πραγματοποίησε απευθείας πτήση από τη Ρίγα και προσγειώθηκε στη Μόσχα γύρω στις 10:00 ώρα Ελλάδας
Αμερικανικό μεταγωγικό C-17 Globemaster
Αμερικανικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-17 Globemaster / AP Photo/Ehsan Shahzad
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μεταγωγικό αεροσκάφος των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ προσγειώθηκε σήμερα Τρίτη (25.8.26) στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας, σύμφωνα με δεδομένα της υπηρεσίας παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24.

To αμερικανικό μεταγωγικό Boeing C-17A Globemaster III με αριθμό 07-7181 πραγματοποίησε απευθείας πτήση από τη Ρίγα, στη Λετονία, και προσγειώθηκε στη Μόσχα γύρω στις 10:00 ώρα Ελλάδας.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει εάν μετέφερε φορτίο ή επιβάτες. Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι δεν έχει πληροφορίες σχετικά με το αεροσκάφος.

Το αεροσκάφος είχε φτάσει στη Ρίγα στις 23 Αυγούστου προερχόμενο από την αεροπορική βάση των ΗΠΑ Καμπ Σπρινγκς, κοντά στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με δεδομένα της Flightradar24.

Η τελευταία απευθείας πτήση καταχωρημένου στις ΗΠΑ αεροσκάφους στη Ρωσία από την Ευρώπη ήταν φέτος τον Ιανουάριο και μετέφερε τους ειδικούς απεσταλμένους Στίβεν Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ για ειρηνευτικές συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με την Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες περί νέας επίσκεψης των Κούσνερ και Γουίτκοφ στη Μόσχα, καθώς οι συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Ρωσία για την Ουκρανία έχουν εν πολλοίς βαλτώσει εν μέσω πολέμου στο Ιράν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
196
183
109
81
69
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Συναγερμός στη Γερμανία: Ακόμα ένα drone και στρατιωτικά εκρηκτικά εντοπίστηκαν κοντά στο αεροδρόμιο της Λειψίας
To πρώτο drone εξοπλισμένο με εκρηκτικά ανακαλύφθηκε στις 4 Αυγούστου στον χώρο του αεροδρομίου Λειψίας-Χάλε, ανάμεσα σε ουκρανικά αεροσκάφη μεταφοράς εμπορευμάτων
Drone
Newsit logo
Newsit logo