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Ο Καναδάς απάντησε στις ΗΠΑ με το ίδιο νόμισμα – Δασμοί έως και 50% στις αμερικανικές εισαγωγές

Δασμούς εσείς; Δασμούς κι εμείς απαντούν οι Καναδοί στον Ντόναλντ Τραμπ
Ο Μαρκ Κάρνεϊ
Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ / REUTERS/Chris Tanouye/File Photo
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Με δασμούς απάντησε στους δασμούς των ΗΠΑ ο Καναδάς με την Οτάβα να ανακοινώνει ότι θα τεθούν σε ισχύ στις 8 Σεπτεμβρίου και θα κυμαίνονται σε 15%, 25% και 50%, καλύπτοντας περίπου 700 αμερικανικά προϊόντα.

Οι ανταποδοτικοί δασμοί του Καναδά στα αμερικανικά προϊόντα φτάνουν τα 27,6 δισ. καναδικών δολαρίων (19,94 δισ. δολάρια ΗΠΑ).

Η εμπορική σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών κλιμακώνεται μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων και στο 50% περιλαμβάνονται προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου, έπιπλα και ενδύματα, στο 25% τυριά, οικιακές συσκευές και ορισμένα θαλασσινά, ενώ δασμοί 15% θα επιβληθούν μεταξύ άλλων σε ηλεκτρονικά είδη και εργαλεία.

Επίσης ο Καναδάς ανακοίνωσε πακέτο στήριξης 7,5 δισ. καναδικών δολαρίων για επιχειρήσεις και εργαζομένους που πλήττονται από τη νέα εμπορική σύγκρουση.

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