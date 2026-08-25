Πάει και η λίμνη Οντάριο: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα την μετονομάσει σε «Λίμνη Αμερική»

Μετά την μετονομασία του Κόλπου του Μεξικού, που πλέον τον αποκαλεί Κόλπο της Αμερικής, ο Ντόναλντ Τραμπ θα αλλάξει και την ονομασία της Λίμνης Οντάριο.

Τίποτα πρωτότυπο καθώς πλέον αυτό γίνεται μανιέρα για τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ απέναντι σε όποιους θεωρεί εχθρούς του. Καμία πρωτοτυπία και ως προς την ονομασία, καθώς από λίμνη Οντάριο θα λέγεται Λίμνη της Αμερικής.

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Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε τους ακολούθους του ότι: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν σοβαρά την αλλαγή του ονόματος της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική, καθώς δεν αναμένουμε να κάνουμε πολλές δουλειές με το Οντάριο πλέον. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος DONALD J. TRUMP».

Η λίμνη Οντάριο είναι μία από τις πέντε Μεγάλες Λίμνες της Βορείου Αμερικής, ανάμεσα στις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Η πιθανότερη προέλευση του ονόματος της είναι από τη λέξη ονιτάριιο του έθνους των Ινδιάνων Ιροκουά που την αποίκησε πρώτο τον 16ο αιώνα και μεταφράζεται σε «όμορφη λίμνη».

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Με έκταση 18,960 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι η 14η μεγαλύτερη λίμνη στον κόσμο αλλά η μικρότερη από τις Μεγάλες Λίμνες, αν και έχει περισσότερο όγκο νερού από τη λίμνη Ήρι. Ο κύριος ποταμός που απορρέει στη λίμνη είναι ο Νιαγάρας, ο οποίος εκρέει από την Ήρι.

Η λίμνη στηρίζει μια μεγάλη βιοπικοιλία χλωρίδας και πανίδας και πολλοί από τους υδροβιότοπους της είναι προστατευόμενοι. Το περιβάλλον της λίμνης έχει επηρεαστεί αρνητικά τόσο από την αποψίλωση των δασών όσο και από την ανεξέλεγκτη αλιεία του παρελθόντος. Η διατροφική αλυσίδα έχει επίσης πληγεί από τη ρίψη χημικών λόγω της παρακείμενης αγροτικής και βιομηχανικής δραστηριότητας.

Η εμπορική και διπλωματική κόντρα μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά έχει φτάσει στα άκρα, σηματοδοτώντας μια ιστορική κρίση στις σχέσεις των δύο γειτονικών χωρών.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε ραγδαία μετά την κατάρρευση των μεταξύ τους εμπορικών διαπραγματεύσεων. Οι κυριότερες αιτίες για την σύγκρουση είναι:

Εξοντωτικοί Δασμοί 50%

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε δασμούς ύψους 50% σε καναδικά προϊόντα αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων (έπιπλα, πλαστικά, τρόφιμα, είδη ένδυσης κ.ά.). Για το μέτρο αυτό επιστρατεύτηκε νόμος της εποχής της «Μεγάλης Ύφεσης» (Smoot-Hawley Tariff Act του 1930). Ο Τραμπ απειλεί τώρα να αυξήσει τους δασμούς και στα καναδικά αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και χάλυβα από την 1η Ιανουαρίου.

Σκληρά Αντίποινα από τον Καναδά

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε ότι η χώρα του «δέχεται επίθεση» και βρίσκεται σε οικονομικό πόλεμο. Η Οτάβα ανακοίνωσε στοχευμένα αντίμετρα «δολάριο προς δολάριο» ύψους 20 δισ. δολαρίων, τα οποία θα τεθούν σε ισχύ από τις 8 Σεπτεμβρίου και θα πλήξουν αμερικανικά προϊόντα όπως ο χάλυβας, τα γαλακτοκομικά και οι ηλεκτρικές συσκευές.

Νε νεότερη ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ διαψεύδει ότι είχε απαιτήσει στις διαπραγματεύσεις οι κάτοικοι του Κεμπέκ να μην μιλούν γαλλικά ούτε και να υπάρχει σήμανση στα γαλλικά στα προϊόντα που διακινούνται εκεί.

Έγραψε: «Δεν θα παρενέβαινα ποτέ στους Καναδούς που μιλούν γαλλικά! Στην πραγματικότητα, δεν έχω σκεφτεί ποτέ να κάνω κάτι τόσο ηλίθιο. Αυτό το ψέμα επινοήθηκε από έναν αδύναμο και αναποτελεσματικό πρωθυπουργό σε μια προσπάθεια να κερδίσει την πολιτική υποστήριξη, την οποία έχασε εντελώς, από τον λαό του Κεμπέκ. Λατρεύω τους Γαλλοκαναδούς! Πρόεδρος DONALD J. TRUMP»