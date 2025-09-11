Κόσμος

Ιταλία: Ζευγάρι εβραίων τουριστών δέχτηκε επίθεση από 10 βορειοαφρικανούς – Τους απείλησαν με ένα ροντβάιλερ

Οι δράστες τους χαστούκισαν και τους τραυμάτισαν στα πόδια τους
ιταλια αστυνομία
Photo by: Christoph Sator/picture-alliance/dpa/AP Images

Ακόμα μία σκηνή μίσους ξετυλίχθηκε στην Ιταλία όπου ένα ζευγάρι εβραίων τουριστών, με καταγωγή από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, που έκαναν διακοπές στην Βενετία δέχθηκε άγρια επίθεση από δέκα άτομα στο κέντρο της περιοχής. Ένας από αυτούς μάλιστα τους απείλησε ότι θα αφήσει ελεύθερο τον άγριο σκύλο του για να τους ορμήξει.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για ένα ζευγάρι ορθόδοξων εβραίων που κατά την διάρκεια των διακοπών τους στην Ιταλία έγιναν στόχος επίθεσης από δέκα νεαρούς βορειοαφρικανικής καταγωγής εξαιτίας των ρούχων που φορούσαν.

Η Ιταλική εφημερίδα La Stampa γράφει ότι οι δράστες τους επιτέθηκαν, τους χαστούκισαν και τους τραυμάτισαν στα πόδια τους, ενώ εκείνοι προσπαθούσαν, μάταια βέβαια, να απομακρυνθούν.

Ένας από τους δέκα νέους, μάλιστα, απείλησε το ζευγάρι ότι θα άφηνε ελεύθερο τον σκύλο του ράτσας ροτβάιλερ, που είχε μαζί του, για να τους δαγκώσει.

Η ιταλική αστυνομία και η εισαγγελία της Βενετίας πραγματοποίησαν έρευνα και οι δράστες κατηγορούνται για πρόκληση σωματικής βλάβης και απειλές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Πολίτες και τουρίστες στην Ρώμη θα μπορούν να κολυμπούν ελεύθερα στον Τίβερη μέσα στην επόμενη 5ετία
Οι πρώτοι περιορισμοί στην κολύμβηση στον Τίβερη επιβλήθηκαν τη δεκαετία του 1960, το οποίο οφειλόταν στη ρύπανση των υδάτων - «Υπάρχουν ήδη ημέρες στις οποίες τα νερά του Τίβερη» λέει ο δήμαρχος
Κολυμβητής βουτάει στα νερά του ποταμού Τίβερη
Η κραυγή δημοσιογράφου στη Γάζα που είδε την οικογένειά του να πεθαίνει μπροστά του - «Ο κόσμος μάς αντιμετωπίζει με αδιαφορία»
Ο Al-Dahdouh έχασε τη σύζυγό του, τα τρία του παιδιά και το εγγόνι του σε αεροπορικές επιδρομές - Καταγγέλει γενοκτονία και ασκεί κριτική στην κάλυψη των διεθνών ΜΜΕ για τον πόλεμο στη Γάζα
Ο δημοσιογράφος Wael Al-Dahdouh
Newsit logo
Newsit logo