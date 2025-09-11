Ιταλία: Ζευγάρι εβραίων τουριστών δέχτηκε επίθεση από 10 βορειοαφρικανούς – Τους απείλησαν με ένα ροντβάιλερ

Ακόμα μία σκηνή μίσους ξετυλίχθηκε στην Ιταλία όπου ένα ζευγάρι εβραίων τουριστών, με καταγωγή από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, που έκαναν διακοπές στην Βενετία δέχθηκε άγρια επίθεση από δέκα άτομα στο κέντρο της περιοχής. Ένας από αυτούς μάλιστα τους απείλησε ότι θα αφήσει ελεύθερο τον άγριο σκύλο του για να τους ορμήξει.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για ένα ζευγάρι ορθόδοξων εβραίων που κατά την διάρκεια των διακοπών τους στην Ιταλία έγιναν στόχος επίθεσης από δέκα νεαρούς βορειοαφρικανικής καταγωγής εξαιτίας των ρούχων που φορούσαν.

Η Ιταλική εφημερίδα La Stampa γράφει ότι οι δράστες τους επιτέθηκαν, τους χαστούκισαν και τους τραυμάτισαν στα πόδια τους, ενώ εκείνοι προσπαθούσαν, μάταια βέβαια, να απομακρυνθούν.

Ένας από τους δέκα νέους, μάλιστα, απείλησε το ζευγάρι ότι θα άφηνε ελεύθερο τον σκύλο του ράτσας ροτβάιλερ, που είχε μαζί του, για να τους δαγκώσει.

Η ιταλική αστυνομία και η εισαγγελία της Βενετίας πραγματοποίησαν έρευνα και οι δράστες κατηγορούνται για πρόκληση σωματικής βλάβης και απειλές.