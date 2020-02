Ο Χοακίν Φοίνιξ μπορεί να κέρδισε το πρώτο του Όσκαρ για την συγκλονιστική του ερμηνεία ως Joker στην ομώνυμη ταινία, αλλά στο μόνο που δεν αναφέρθηκε στην επινίκια ομιλία του ήταν η ταινία.

Ο Phoenix είναι ο δεύτερος που βραβεύεται για την ερμηνεία του ως Joker ( είχε πάρει το Όσκαρ Β Ανδρικού ο Χιθ Λέτζερ μετά θάνατον). Παίρνοντας το βραβείο στα χέρια του μόνη του έγνοια ήταν να μεταφέρει το μήνυμα ότι ενωμένοι μπορούμε να υπερασπιστούμε ανθρώπινες αξίες όπως η ισότητα ανάμεσα στους ανθρώπους, η καταπολέμηση του ρατσισμού και κάθε είδους αδικία. «Μιλάμε για την μάχη ενάντια στην πεποίθηση του ενός έθνους, της μιας φυλής, του ενός είδους που έχει το δικαίωμα να καταδυναστεύει να ελέγχει και να εκμεταλεύεται τα πάντα και να έχει ασυλία». Κάνοντας την αυτοκριτική του ο Φοίνιξ είπε ότι ήταν ένα κάθαρμα, φερνόταν πάντα εγωιστικά, ήταν σκληρός, δύσκολος στο να εργάζεται κανείς μαζί του και δήλωσε ευγνώμων που κάποιοι μέσα στην αίθουσα του έδωσαν μια δεύτερη ευκαιρία. Μίλησε φυσικά για την προστασία του περιβάλλοντος και έκλεισε την ομιλία του με έναν στίχο που έγραψε ο πρόωρα χαμένος αδερφός του Ρίβερ όταν ήταν 17 ετών. «Τρέξε να βοηθήσεις και η αγάπη και η ειρήνη θα έρθουν».

