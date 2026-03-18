Κάγια Κάλας: Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας καλεί το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις σε υποδομές ζωτικής σημασίας

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας τόνισε ότι «η ΕΕ τάσσεται υπέρ της αποκλιμάκωσης και της διπλωματικής διευθέτησης του πολέμου»
Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας τόνισε στον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί ότι η ασφαλής διέλευση των πλοίων από το Στενό του Χορμούζ αποτελεί μείζον ζήτημα για την Ευρώπη, συμπληρώνοντας πως η ΕΕ τάσσεται υπέρ της διπλωματικής διευθέτησης του πολέμου, όπως αναφέρει ευρωπαίος αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν το πρωί της Τετάρτης (18/3/26), η Κάγια Κάλας «κάλεσε το Ιράν να σταματήσει όλες τις επιθέσεις του σε υποδομές ζωτικής σημασίας» στην περιοχή του Κόλπου, ανέφερε ο αξιωματούχος, συμπληρώνοντας πως η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας «τόνισε ότι η ΕΕ τάσσεται υπέρ της αποκλιμάκωσης και της διπλωματικής διευθέτησης του πολέμου».

Η τηλεφωνική επικοινωνία Κάλας – Αραγτσί έγινε πριν από την εκτέλεση ενός Σουηδού από το ιρανικό καθεστώς, «την οποία η ΕΕ καταδικάζει απερίφραστα», διευκρίνισε ο αξιωματούχος που μίλησε στο Reuters υπό τον όρο να διατηρήσει την ανωνυμία του.

