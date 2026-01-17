Κόσμος

Κάγια Κάλας: Οι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ παίζουν το παιχνίδι της Κίνας και της Ρωσίας

«Εάν η ασφάλεια της Γροιλανδίας κινδυνεύει, μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε εντός του ΝΑΤΟ»
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Evelyn Hockstein

Οι δασμοί που επιβάλλονται από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στους Ευρωπαίους συμμάχους υπονομεύουν την ευημερία και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και παίζουν το παιχνίδι της Κίνας και της Ρωσίας, δήλωσε απόψε (17/01/2026) η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

«Η Κίνα και η Ρωσία πρέπει να χαίρονται σήμερα. Αυτές είναι που επωφελούνται από τους διχασμούς μεταξύ των συμμάχων», έγραψε η Κάλας σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, απαντώντας στην ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή δασμών στους συμμάχους που αντιστέκονται στο αίτημά του να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

«Οι δασμοί κινδυνεύουν να κάνουν την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες φτωχότερες και να υπονομεύσουν την κοινή μας ευημερία. Εάν η ασφάλεια της Γροιλανδίας κινδυνεύει, μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε εντός του ΝΑΤΟ».

