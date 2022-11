Τα social media έχουν γεμίσει με βίντεο και φωτογραφίες από σκισμένα παπούτσια, ξεχειλωμένα φορέματα και καμένες τσάντες όλα με το σήμα του πολυτελούς οίκου, Balenciaga. Παράλληλα, το hashtag #cancelBalenciaga φιγουράρει στις πρώτες θέσεις σε Twitter και TikTok.

Ο λόγος που influencers στα σχετικά βίντεο στα social media καταστρέφουν τα πανάκριβα προϊόντα του οίκου μόδας, Balenciaga είναι η καμπάνια «Gift Shop» που κυκλοφόρησε ο οίκος και έδειχνε παιδιά να ποζάρουν κρατώντας τσάντες με αρκουδάκια στολισμένα με BDSM αξεσουάρ.

Σαν να μην έφτανε αυτό, κάποιοι πιο παρατηρητικοί, είδαν μέσα στο πλάνο της καμπάνιας, διασκορπισμένα έγγραφα, σχετικά με τους νόμους για την παιδική πορνογραφία. Η φωτογράφηση περιέχει έγγραφα που χρησιμοποιήθηκαν ως props στην καμπάνια και ήταν από δίκη του Ανώτατου Δικαστηρίου του 2008, United States v. Williams, η οποία είχε θέμα την παιδική κακοποίηση.

Μετά τον δημόσιο ξεσηκωμό, η εταιρεία ζήτησε συγνώμη. «Θα θέλαμε να ασχοληθούμε με τις αντιπαραθέσεις γύρω από τις πρόσφατες διαφημιστικές μας καμπάνιες. Καταδικάζουμε έντονα την κακοποίηση παιδιών και δεν ήταν ποτέ πρόθεσή μας να τη συμπεριλάβουμε στην αφήγησή μας», ανέφερε σε δήλωσή του ο οίκος.

Πρόσθεσε πως: «Οι δύο ξεχωριστές διαφημιστικές καμπάνιες που εξετάζονται, αντικατοπτρίζουν μια σειρά από σοβαρά λάθη, για τα οποία η Balenciaga αναλαμβάνει την ευθύνη».

Ωστόσο, η «συγγνώμη» αυτή δεν φαίνεται να συγκίνησε, αφού όλο και περισσότερα άτομα «γυρνούν την πλάτη» τους στον οίκο.

Η Κιμ Καρντάσιαν, που συνεργάζεται με την εταιρία, δέχτηκε επίσης κριτική γιατί δεν πήρε εγκαίρως θέση για το θέμα. Ωστόσο, τελικά «έσπασε την σιωπή της» με ένα tweet όπου έγραφε: «Ως μητέρα τεσσάρων παιδιών, έχω συγκλονιστεί από τις ανησυχητικές εικόνες. Η ασφάλεια των παιδιών απαιτεί τον υψηλότερο σεβασμό και οποιοσδήποτε επιχειρεί να κανονικοποιεί οποιαδήποτε μορφή παιδικής βίας, δεν έχει καμία θέση στην κοινωνία μας. Τελεία και παύλα».

Σχετικά με το μέλλον της συνεργασίας της Κim με τον Balenciaga, η ίδια δήλωσε πως θα αναθεωρήσει τη σχέση της με τον οίκο, βασίζοντάς το στην προθυμία τους να αποδεχτούν την ευθύνη για κάτι που δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί εξ’ αρχής, και «τις ενέργειες που περιμένω να δω να κάνουν για να προστατεύσουν τα παιδιά», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε κλείνοντας το tweet της.

Από την άλλη πλευρά η Κim αναγνωρίζει στον οίκο το γεγονός πως διέγραψε και κατέβασε από παντού την συγκεκριμένη καμπάνια, και πως δείχνει ότι έχει καταλάβει το πόσο σοβαρό είναι το συγκεκριμένο ζήτημα.

I have been quiet for the past few days, not because I haven’t been disgusted and outraged by the recent Balenciaga campaigns, but because I wanted an opportunity to speak to their team to understand for myself how this could have happened.