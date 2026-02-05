Καλιφόρνια: 12χρονη κρεμάστηκε και έπεσε από τελεφερίκ σε χιονοδρομικό κέντρο – Δείτε βίντεο

Τρόμο προκαλεί το βίντεο που κυκλοφορεί στα social media και δείχνει μια 12χρονη να κρέμεται από τελεφερίκ σε χιονοδρομικό κέντρο της Καλιφόρνια.

Το σοβαρό ατύχημα έγινε το τελευταίο Σάββατο του Ιανουαρίου (31.01.2026) στο χιονοδρομικό κέντρο Mammoth Mountain, στην Καλιφόρνια, όπου η 12χρονη έκανε με την παρέα της snowboard. Όπως φαίνεται στα πλάνα, η ανήλικη κρέμεται από το τελεφερίκ, με τα πόδια της να βρίσκονται στο κενό.

Το προσωπικό του χιονοδρομικού κέντρου βρίσκεται έντρομο από κάτω της στήνοντας δίχτυ ασφαλείας και προστατευτικά στρώματα ώστε να πέσει στα μαλακά. Η 12χρονη όμως γλίστρησε και έπεσε στο έδαφος.

Για καλή τύχη της 12χρονης, γλίτωσε με μερικά τραύματα, σύμφωνα με την μητέρα της.

«Από θαύμα δεν έπαθε κάποιο κάταγμα ή κάτι σοβαρό, δεν υπήρξε λάθος από πλευράς κανενός», υποστήριξε στα social media η μητέρα του κοριτσιού βλέποντας το σοκαριστικό βίντεο με την πτώση της κόρης της.

Διαβεβαίωσε πως όταν η κόρη της αισθανθεί καλύτερα, θα επιστρέψει κανονικά στις πίστες.

Χρήστες των social media αναφέρουν πως στις ΗΠΑ δεν είναι υποχρεωτική η χρήση μπάρας ασφαλείας στα τελεφερίκ, σε αντίθεση με την Ευρώπη, γεγονός που αυξάνει τα ατυχήματα στα χιονοδρομικά κέντρα.