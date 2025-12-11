Κόσμος

Καλιφόρνια: Η στιγμή που γίνεται μεγάλη έκρηξη σε αγωγό αερίου – 6 τραυματίες, καταστράφηκαν 3 κτίρια

Οκτώ πυροσβεστικά οχήματα έσπευσαν επί τόπου, ενώ η αστυνομία έκλεισε δύο κοντινούς αυτοκινητόδρομους για λόγους ασφαλείας
Έκρηξη αγωγού φυσικού αερίου στην Καλιφόρνια
πηγή φωτογραφίας Χ

Ισχυρότατη έκρηξη και πυρκαγιά συγκλόνισε την περιοχή Ashland κοντά στο Hayward στην Καλιφόρνια, προκαλώντας τουλάχιστον έξι τραυματισμούς κατοίκων και καταστροφή τριών κτιρίων. Οι τρομακτικές στιγμές καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας.

Όπως μεταδίδει το cbsnews.com, η έκρηξη σημειώθηκε σε αγωγό αερίου στην East Lewelling Boulevard, νότια του αυτοκινητόδρομου 238, στην κοινότητα του Ashland στην Καλιφόρνια.

Εικόνες από ψηλά της πυρκαγιάς που ακολούθησε την ισχυρή έκρηξη, δείχνει εκτεταμένα συντρίμμια διάσπαρτα γύρω από την περιοχή.

Τουλάχιστον δύο από τα κτίρια που καταστράφηκαν φαίνεται να βρίσκονταν στο ίδιο οικοδομικό συγκρότημα κατοικιών.

Η Pacific Gas and Electric δήλωσε στις 7:35 π.μ. (τοπική ώρα) της Πέμπτης (11.12.2025) ότι είχε σημειωθεί ζημιά σε έναν υπόγειο αγωγό φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια εργασιών και έστειλε συνεργεία στο σημείο. Σύμφωνα με την PG&E, οι εργαζόμενοί της απομόνωσαν τον κατεστραμμένο αγωγό και σταμάτησαν τη ροή του αερίου στις 9:25 π.μ., αλλά αυτό είχε διαρρεύσει σε πολλά σημεία και στις 9:35 π.μ. συνέβη η έκρηξη.

Το βίντεο από μία κάμερα ασφαλείας δείχνει επαγγελματικά οχήματα επισκευών λίγο πριν συμβεί η μεγάλη έκρηξη που κατέστρεψε μεγάλο μέρος των κτιριακών εγκαταστάσεων.

 

Ο αναπληρωτής αρχηγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Κομητείας Αλαμέδα, Ράιαν Νισιμότο, δήλωσε ότι τουλάχιστον τρία κτίρια σε δύο ιδιοκτησίες υπέστησαν «σημαντικές ζημιές», ενώ μία τρίτη ιδιοκτησία που γειτνιάζει με τις άλλες υπέστη ζημιές στην πλευρά όπου συνέβη η έκρηξη.

 

Έξι άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία, ανέφερε ο Nishimoto, οι τρεις εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση.

 

Οκτώ πυροσβεστικά οχήματα έσπευσαν επί τόπου, ενώ η αστυνομία έκλεισε δύο κοντινούς αυτοκινητόδρομους για λόγους ασφαλείας.

