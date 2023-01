Μετά τις τρομακτικές χιονοθύελλες που παρέλυσαν τις ΗΠΑ αφήνοντας δεκάδες νεκρούς, τώρα μια νέα κακοκαιρία, μια νέα κυκλωνική «βόμβα» με κατακλυσμιαίες βροχές σαρώνει την Καλιφόρνια.

Η ένταση της βροχής και των ανέμων στην Καλιφόρνια είναι τόσο μεγάλη, που δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, δρόμοι έχουν κλείσει λόγω της κακοκαιρίας και δέντρα αλλά και… εγκαταστάσεις ξεριζώνονται.

Η βόρεια Καλιφόρνια, κυρίως οι περιοχές γύρω από το Σαν Φρανσίσκο και το Σακραμέντο, είναι αυτή που αντιμετωπίζει τον μεγαλύτερο κίνδυνο. Οι αρχές προειδοποίησαν για κατολισθήσεις και πλημμύρες, ενώ τόνισαν ότι η καταιγίδα αυτή μπορεί να προκαλέσει νεκρούς.

Οι πρώτες επιπτώσεις της έγιναν αισθητές την Τετάρτη το απόγευμα. Περισσότερα από 60.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με τον ιστότοπο PowerOutage, ενώ περισσότερες από 80 πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο ακυρώθηκαν.

Η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS) προέβλεψε ότι η ταχύτητα των ανέμων ενδέχεται να φτάσει τα 110 χιλιόμετρα την ώρα και να σημειωθούν έντονες βροχοπτώσεις, με το ύψος βροχής στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο να αναμένεται να φτάσει τα 10 εκατοστά, ενώ η χιονόπτωση στα βουνά της Σιέρα Νεβάδα να ξεπεράσει το ένα μέτρο.

Σε κάποιες κομητείες της περιοχής (το Μεντοσίνο, τη Σάντα Κρουζ και τη Σάντα Κλάρα) δρόμοι πλημμύρισαν με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία, ενώ ξεριζώθηκαν δέντρα και σημειώθηκαν κατολισθήσεις. Επίσης εικόνες δείχνουν βενζινάδικο απλά να έχει… σηκωθεί από τους αδυσώπητους ανέμους.

Βίντεο που αναρτήθηκε στο twitter δείχνει την ορμητική πορεία του κυκλώνα.

This is one of the most spectacular-looking and powerful bomb cyclones I have ever seen.



Heavy downpours, damaging winds, strong thunderstorms, widespread flooding, and even an isolated tornado are likely for California over the next 2 days. pic.twitter.com/N5crFTrWVa