Καμάλα Χάρις: Γυμναστική στα σκαλιά του μνημείου Λίνκολν (video)

Μια από τις πλέον αγαπημένες της συνήθειες συνεχίζει να απολαμβάνει η Καμάλα Χάρις, λίγες ημέρες αφότου ορκίστηκε ως αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Η Καμάλα Χάρις εθεάθη το Σάββατο να γυμνάζεται στα σκαλιά του Μνημείου Λίνκολν, έχοντας δίπλα της έναν σωματοφύλακα. Όπως μπορείτε να δείτε σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter, η αμερικανίδα Αντιπρόεδρος με αθλητική ένδυση, καπέλο και μάσκα ανεβοκατεβαίνει τα σκαλιά.

Μιλώντας στο AP, η Σαμάνθα Μπόρελ περιγράφει: «Ημασταν στο Μνημείο Λίνκολν για 20 λεπτά, όταν την είδαμε να γυμνάζεται με τον σύζυγό της και βγάζοντας φωτογραφίες με κόσμο. Ήταν πολύ σουρεαλιστικό. Είναι ένας απλός άνθρωπος που γυμνάζεται. Υπήρχε μυστική υπηρεσία γύρω της. Εκείνη αλληλεπιδρούσε με τον κόσμο, αλλά φρόντιζε να υπάρχει μια απόσταση».

«Επίσης, είναι μικροσκοπική -ήταν πολύ σουρεαλιστικό να βλέπεις την πιο ισχυρή γυναίκα να κάνει κανονικά πράγματα», πρόσθεσε.

Get you a VP who works hard for the American people and makes time to get a workout in 🔥 pic.twitter.com/VQEbB2rqPu