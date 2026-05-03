Καμίλα: Η αφανής ηρωίδα της βασιλικής επίσκεψης του Καρόλου στις ΗΠΑ

Η Καμίλα, η σημερινή βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου και σύζυγος του βασιλιά Καρόλου, έχει διανύσει μια από τις πιο εντυπωσιακές διαδρομές στη σύγχρονη βασιλική ιστορία. Από μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα και «συκοφαντημένη ερωμένη», κατάφερε με τον χρόνο να μετατραπεί σε βασίλισσα, κερδίζοντας σταδιακά τη θεσμική αποδοχή αλλά και μια πιο ήσυχη, προσωπική αναγνώριση μέσα στο ίδιο το Παλάτι.

Πίσω από την άνεση, την ευγένεια και τη διπλωματική δεξιοτεχνία του βασιλιά Καρόλου – που αναδείχθηκε και μέσα από τις μπηχτές και τις πληρωμένες απαντήσεις του στον Τραμπ με μπόλικη δόση βρετανικού χιούμορ – υπάρχει μια γυναίκα που εργάζεται αθόρυβα για να διατηρεί την ισορροπία του – αν και το έργο της είναι υποτιμημένο. Ταυτόχρονα είναι και ο μεγάλος του έρωτας. Ο Κάρολος δεν αγάπησε καμία γυναίκα όπως την Καμίλα.

Κατά την 4ήμερη επίσημη επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στις ΗΠΑ, η Καμίλα κινήθηκε με εκείνη τη γνώριμη βασιλική πειθαρχία που απαιτεί ο ρόλος της. Στο πλευρό του Καρόλου, είτε στον Λευκό Οίκο είτε σε γκαλά και επίσημες δεξιώσεις δίπλα στην Σάρα Τζέσικα Πάρκερ του «Sex and the City» και την Άννα Γουίντορ της Vogue, διατήρησε τη χαρακτηριστική της συγκρατημένη παρουσία: μετρημένη, σχεδόν αθόρυβη, αλλά πάντα παρούσα.

Στην τελετή υποδοχής στον Λευκό Οίκο, στο επίσημο δείπνο αλλά και στις δημόσιες εμφανίσεις, η εικόνα της ήταν σταθερή και προσεγμένη. Κομψές εμφανίσεις σε διακριτικά χρώματα, κλασικά σύνολα που κινούνταν ανάμεσα στην παράδοση και τη σύγχρονη βασιλική αισθητική, και μια παρουσία που δεν επιδιώκει να επισκιάσει, αλλά να συμπληρώσει. Ακόμη και στις πιο φωτογραφημένες στιγμές της επίσκεψης, δίπλα στην πάντα κομψή, μοδάτη και εντυπωσιακή Μελάνια Τραμπ, η Καμίλα παρέμεινε πιστή στο ρόλο της.

Κι όμως, πίσω από αυτή την αυστηρά δομημένη εικόνα, βρίσκεται μια προσωπικότητα που έχει ήδη διανύσει μια μοναδική διαδρομή. Μια γυναίκα που πέρασε από τη δημόσια κριτική, την αμφισβήτηση και τη συνεχή έκθεση, για να καταλήξει σε έναν ρόλο που κάποτε φάνταζε σχεδόν απίθανος: αυτόν της βασίλισσας.

Δεν είναι μόνο η θεσμική της θέση που έχει αλλάξει. Είναι και η εικόνα της μέσα στον χρόνο – από σύμβολο έντασης ενός βασιλικού δράματος και «αντροχωρίστρα» όπως την είχε αποκαλέσει η πριγκίπισσα Νταϊάνα – καθώς αποτέλεσε την «πέτρα του σκανδάλου» στον γάμο της με τον πρίγκιπα Κάρολο – σε σταθερή παρουσία δίπλα σε έναν μονάρχη που βασίζεται σε εκείνη περισσότερο από όσο δείχνει το πρωτόκολλο.

Και κυρίως, είναι η γυναίκα που εργάζεται αθόρυβα για να τον κρατά ισορροπημένο και χαρούμενο.