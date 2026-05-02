«Ψυχρός πόλεμος» Τραμπ – Ιράν με νέο ντόμινο δηλώσεων και στρατιωτικό πακέτο 8,6 δισ. δολαρίων σε συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Με το Ιράν να δηλώνει έτοιμο για πόλεμο ή διπλωματία, ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει τη νέα πρόταση της Τεχεράνης, για σύνδεση της συζήτησης για τα πυρηνικά με την άρση των κυρώσεων. Όσο παραμένει το αδιέξοδο και η αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία παραμένει, διεθνείς αναλυτές χαρακτηρίζουν «ζοφερές τις συνέπειες» και μιλούν για «Βατερλό» του Αμερικανού Προέδρου.

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν παραμένουν σε εκκρεμότητα, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «δεν είναι ικανοποιημένος» με την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης στις διαπραγματεύσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Ιράν ανέφερε ότι εναπόκειται στις ΗΠΑ να επιλέξουν αν θα επιδιώξουν μία λύση μέσω διαπραγματεύσεων ή αν θα επιστρέψουν στον ανοιχτό πόλεμο, αλλά ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη για οποιοδήποτε από τα δύο ενδεχόμενα

Παρότι οι Ιρανοί μοιάζει να μετριάζουν τις απαιτήσεις της για να συνεχιστούν οι συνομιλίες, ο Τραμπ όμως απέρριψε την αναθεωρημένη πρόταση, που συνέδεε ευθέως τον διάλογο για το πυρηνικό οπλοστάσιο με τον τερματισμό των μέτρων.

Με τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις «να κρέμονται σε μία κλωστή», και παρακάμπτοντας το Κογκρέσο, ο Τραμπ ενέκρινε πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού ύψους 8,6 δισ. δολαρίων στους συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή: Ισραήλ, Κατάρ, Κουβέιτ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το Reuters, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο υποστήριξε ότι υπήρχε κατάσταση έκτακτης ανάγκης που απαιτούσε άμεσες πωλήσεις σε αυτές τις χώρες και έτσι παρακάμφθηκε η εξέταση από το Κογκρέσο.

Το πολεμικό πακέτο – μαμούθ

Ειδικότερα, το Ισραήλ προτίθεται να αποκτήσει συστήματα APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) εκτιμώμενης αξίας 992,4 εκατ. δολαρίων, το Κατάρ πυραύλους Patriot και συναφή εξοπλισμό αξίας 4,01 δισ. δολαρίων καθώς και APKWS αξίας 992,4 εκατ. δολαρίων, το Κουβέιτ σύστημα διοίκησης IBCS (Integrated Battle Command System) αξίας 2,5 δισ. δολαρίων, και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα APKWS αξίας 147,6 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Η ανακοίνωση έγινε εννέα εβδομάδες μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων εναντίον του Ιράν και τρεις εβδομάδες αφότου τέθηκε σε ισχύ η εύθραυστη εκεχειρία.

Στο άλλο στρατόπεδο, αξιωματούχοι του Ιράν μιλούν ανοιχτά για το σενάριο επανέναρξης του πολέμου με τις ΗΠΑ, τονίζοντας ότι δεν έχουν να φοβηθούν κάτι, αφού, όπως λένε, από την πλευρά τους έχουν κάνει διπλωματικές προσπάθειες για να λήξει η αιματηρή σύγκρουση.

«Βατερλό» Τραμπ

Την ίδια ώρα, ανάλυση του Reuters, η οποία είδε το φως της δημοσιότητας το Σάββατο (02.05.2026) εκτιμά ότι το άμεσο μέλλον για τον Ντόναλντ Τραμπ στο μέτωπο της κρίσης με το Ιράν, προβλέπεται δυσοίωνο.

«Ο πόλεμος δεν κατάφερε να επιτύχει πολλούς από τους δηλωμένους στόχους του Αμερικανού Προέδρου», τονίζει το άρθρο του διεθνούς ειδησεογραφικού πρακτορείου.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει καταφέρει να πάρει μία αποφασιστική στρατιωτική ή διπλωματική νίκη και αντιμετωπίζει τον κίνδυνο η αντιπαράθεση με το Ιράν να συνεχιστεί επ’ αόριστον και να αφήσει ένα ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα για τις ΗΠΑ και τον κόσμο από ό,τι πριν ξεκινήσει τον πόλεμο.

«Για τον Πρόεδρο των ΗΠΑ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του, οι συνέπειες ενός συνεχιζόμενου αδιεξόδου είναι ζοφερές. Μία ανεπίλυτη σύγκρουση πιθανότατα θα σήμαινε ότι οι παγκόσμιες οικονομικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των υψηλών τιμών της βενζίνης στις ΗΠΑ, θα συνεχιστούν, ασκώντας περαιτέρω πίεση στον Τραμπ, τα ποσοστά του οποίου στις δημοσκοπήσεις μειώνονται, και επισκιάζοντας τις προοπτικές των Ρεπουμπλικανών υποψηφίων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο τον Νοέμβριο.

Αυτό το κόστος αναδεικνύει ένα βαθύτερο πρόβλημα: ο πόλεμος δεν κατάφερε να επιτύχει πολλούς από τους δηλωμένους στόχους του Τραμπ.

Ενώ δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα κύματα αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων υποβάθμισαν σε μεγάλο βαθμό τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, πολλοί από τους συχνά μεταβαλλόμενους πολεμικούς στόχους του Τραμπ – από την αλλαγή καθεστώτος έως το κλείσιμο του δρόμου του Ιράν προς την απόκτηση πυρηνικών όπλων – παραμένουν ανεκπλήρωτοι.

Οι φόβοι για ένα πιο παρατεταμένο αδιέξοδο έχουν αυξηθεί αφότου ο Τραμπ ακύρωσε ένα ταξίδι των διαπραγματευτών του στο Ισλαμαμπάντ το διήμερο 24 – 25 Απριλίου, και στη συνέχεια απέρριψε μία ιρανική προσφορά για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος έχει «παγώσει» από τις 8 Απριλίου, βάσει συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Η Τεχεράνη πρότεινε να τεθεί στην άκρη η συζήτηση για το πυρηνικό της πρόγραμμα μέχρι να τερματιστεί επίσημα η σύγκρουση και να επιτευχθεί συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Αυτό δεν έπεισε τον Τραμπ, ο οποίος απαίτησε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των πυρηνικών του Ιράν εξαρχής.

Ανοιχτή γραμμή Τεχεράνης – Παρισιού

Τέλος, οι υπουργοί Εξωτερικών του Ιράν και της Γαλλίας είχαν τηλεφωνική συνομιλία αργά το βράδυ του Σαββάτου, κατά την οποία συζήτησαν τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις που σχετίζονται με τον πόλεμο, σύμφωνα με δήλωση που εξέδωσε η ομάδα του Ιρανού ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αραγτσί ενημέρωσε τον Γάλλο ομόλογό του για τις στρατηγικές προσπάθειες του Ιράν να τερματιστεί ο πόλεμος, ενώ ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό εξέφρασε την υποστήριξη της Γαλλίας στις διπλωματικές συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτές θα οδηγήσουν σε διαρκή ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή.