Ντουμπάι: Συγκλονίζει το μοντέλο του Onlyfans που είχε εντοπιστεί ετοιμοθάνατο – «Εκατομμυριούχοι με κακοποίησαν και απείλησαν να με σκοτώσουν»

Έναν χρόνο μετά από τότε που το τότε 20χρονο μοντέλο του OnlyFans, Μαρία Κόβαλτσουκ, εντοπίστηκε κακοποιημένο στους δρόμους του Ντουμπάι, λέει ότι «βίωσε τον απόλυτο εφιάλτη από πρώτο χέρι» και ξεκαθαρίζει ότι δεν σκοπεύει αν επιστρέψει ξανά στο Εμιράτο.

Τον περασμένο Μάρτιο, η 21χρονη Ουκρανή βρέθηκε αναίσθητος σε μια άκρη του δρόμου στο Ντουμπάι με σοβαρά τραύματα, σε μια υπόθεση που προκάλεσε σοκ σε όλο τον κόσμο. Οι αρχές των Εμιράτων, προσπαθώντας να διατηρήσουν την εικόνα τους ως «ασφαλούς καταφυγίου», ισχυρίστηκαν ότι το μοντέλο του Onlyfans έπεσε από εργοτάξιο. Η Μαρία ωστόσο, αμφισβητεί αυτή την εκδοχή και λέει ότι δέχθηκε άγρια επίθεση από εκατομμυριούχους, οι οποίοι την κακοποίησαν και απείλησαν τη ζωή της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πίσω από τους λαμπερούς ουρανοξύστες του Ντουμπάι, τον απόλυτο προορισμό των influencers χτισμένο στην πολυτέλεια και την υπερβολή, φαίνεται πως υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα. Η επιμελημένη εικόνα του «παραδείσου» της Μέσης Ανατολής έχει αμαυρωθεί εδώ και καιρό από ισχυρισμούς για εξαναγκασμό και κακοποίηση, ιδίως όσον αφορά βίαιες, εξευτελιστικές πράξεις σε πάρτι στα οποία συμμετέχουν πλούσιοι και ισχυροί άνδρες και σεΐχηδες.

Πρόκειται για τα λεγόμενα «porta potty parties», η «κουλτούρα» των οποίων αποκαλύφθηκε και έγινε ευρέως γνωστή λόγω της συγκλονιστικής υπόθεσης της 20χρονης Κόβαλτσουκ.

Στην πρώτη της συνέντευξη, η Μαρία Κόβαλτσουκ μίλησε στην Daily Mail για να μοιραστεί την ιστορία της, όπως την βίωσε εκείνη τη νύχτα που της άλλαξε τη ζωή. Η 21χρονη κάνει λόγο για επίσημη συγκάλυψη και τις συνεχιζόμενες απειλές θανάτου από τους φερόμενους ως δράστες της, οι οποίοι παραμένουν ελεύθεροι. Σήμερα η makeup artist που ζει στη Νορβηγία, και πρώην μοντέλο του Onlyfans προσπάθησε να συγκρατήσει τα δάκρυά του καθώς μοιραζόταν την συγκλονιστική ιστορία της, κατά την οποία περιέγραψε πώς κατάφερε να γλιτώσει και να παραμείνει ζωντανή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι συνέβη το 2025

Μιλώντας στην Daily Mail, η Κόβαλτσουκ είπε πως έφτασε στο Ντουμπάι για μια φωτογράφιση για ένα από τα κανάλια της, θεωρώντας ότι το ταξίδι ήταν μόνο μια σύντομη απόδραση. Ωστόσο, έχασε την πτήση της για το σπίτι και κατέληξε να δεχτεί βοήθεια από έναν άντρα που είχε γνωρίσει την προηγούμενη μέρα στο Εμιράτο.

«Ο άνδρας προσφέρθηκε να με βοηθήσει και είπε ότι μπορούσα να μείνω στο δωμάτιό του όσο εγώ θα έψαχνα πώς θα γύριζα σπίτι. Έτσι κατέληξα σε εκείνο το δωμάτιο ξενοδοχείου με δύο άντρες – έναν Ρώσο, έναν Λευκορώσο και δύο κορίτσια. Στην αρχή όλα ήταν σχετικά φυσιολογικά. Συζητούσαμε τι θα κάνουμε στη συνέχεια, πώς θα μπορούσα να επιστρέψω σπίτι», περιέγραψε η 21χρονη.

Αλλά η κατάσταση άλλαξε τροπή ραγδαία όταν όσοι βρίσκονταν στο δωμάτιο άρχισαν να καταναλώνουν αλκοόλ και να κάνουν χρήση ναρκωτικών – πράγμα που θα μπορούσε εύκολα να οδηγήσει σε ισόβια κάθειρξη στο Ντουμπάι. «Μετά από λίγη ώρα, άρχισαν να διασκεδάζουν. Υπήρχε αλκοόλ και παράνομες ουσίες και προσπάθησαν να με πείσουν να συμμετάσχω. Τους εξήγησα ότι δεν ήθελα να συμμετάσχω και η συμπεριφορά τους γρήγορα έγινε επιθετική. Ήταν προφανές ότι με ήθελαν υπό την επήρεια ουσιών, ώστε να κάνω σεξουαλικά πράγματα μαζί τους», είπε το κορίτσι.

Και συμπλήρωσε: «Με αντιμετώπισαν σαν να ήμουν ένα αντικείμενο. Μου είπαν, “ανήκεις σε εμάς, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε”.» Η Μαρία μάλιστα, είπε ότι οι φερόμενοι ως δράστες έκλεψαν τα προσωπικά της αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένου του διαβατηρίου και του τηλεφώνου της. «Ένα από τα κορίτσια με χαστούκισε δυνατά στο πρόσωπο. Το ίδιο κορίτσι έκλεψε όλα μου τα ρούχα και έφυγε φορώντας το φόρεμά μου».

«Προσπάθησαν να με αναγκάσουν να πιω και να πάρω ουσίες. Κάθε φορά που αρνιόμουν γίνονταν πιο επιθετικοί», ανέφερε. Σύμφωνα με την ίδια, προσπάθησε να δραπετεύσει, φωνάζοντας απεγνωσμένα για βοήθεια από το μπαλκόνι του δωματίου του ξενοδοχείου, προτού οι άντρες την σύρουν πίσω μέσα.

Λίγο αργότερα, εκμεταλλεύτηκε ξανά την ευκαιρία και για μια στιγμή όσο οι άνδρες ήταν έξω, το μοντέλο προσπάθησε να δραπετεύσει για δεύτερη φορά, μόνο και μόνο για να την ακινητοποιήσουν και πάλι. «Μέσα, ένα κορίτσι με παρακολουθούσε. Μόλις έτρεξα, φώναξε ότι είχα δραπετεύσει.»Εκείνη τη στιγμή, πανικοβλήθηκα και φοβήθηκα για τη ζωή μου. Ήθελα απλώς να φύγω από εκείνο το μέρος. Ήταν νύχτα και σκοτάδι έξω – όλα ήταν θολά. Απλώς έτρεξα», είπε.

«Το επόμενο πράγμα που θυμάμαι είναι ένα δυνατό χτύπημα στο κεφάλι μου. Μετά θυμάμαι ότι είδα για λίγο έναν οδηγό ταξί, τον οποίο κάλεσα για βοήθεια πριν χάσω τις αισθήσεις μου. Μετά από αυτό, ξύπνησα στο νοσοκομείο», πρόσθεσε. Η Μαρία περιέγραψε τον Γολγοθά που ακολούθησε ως «μια από τις χειρότερες στιγμές της ζωής της», τόσο σωματικά όσο και συναισθηματικά, καθώς ισχυρίστηκε ότι οι αρχές του Ντουμπάι φαινόταν να κάνουν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να αποκρύψει την ιστορία της.

«Ξύπνησα κατάκοιτη, οι δράστες είναι ελύθεροι»

Στη συνέχεια, όπως είπε η Μαρία Κόβαλτσουκ, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στα επείγοντα του νοσοκομείου. Όπως αναφέρεται σε ιατρική έκθεση που κατατέθηκε τον Απρίλιο του 2025 και την οποία είδε η Daily Mail, υπέστη μια σειρά από σοβαρά τραύματα, συμπεριλαμβανομένου ενός σπασμένου σπονδύλου στο κάτω μέρος της σπονδυλικής της στήλης και πολλαπλών καταγμάτων στα άκρα της.

Το αριστερό της πόδι ήταν άσχημα σπασμένο, με την κήμη και την περόνη να έχουν υποστεί θρυμματισμό, ενώ και οι δύο κλείδες είχαν υποστεί κάταγμα, ενώ υπέστη επίσης κάταγμα και στον καρπό. Παράλληλα, τα τραύματα στη δεξιά πλευρά της ήταν ιδιαίτερα σοβαρά, με εκτεταμένα τραύματα στο τριχωτό της κεφαλής και το κρανίο της. Το δεξί πόδι και ο αστράγαλός της συνθλίφθηκαν σε μια πολύπλοκη σειρά τραυματισμών. Κατάγματα που επηρέασαν πολλά οστά, ενώ ο αριστερός αστράγαλός της έμεινε με ανοιχτό κάταγμα τόσο σοβαρό που το οστό διαπέρασε το δέρμα.

Όταν ξύπνησε από κώμα οκτώ ημερών, είπε ότι τα χέρια της ήταν δεμένα στο κρεβάτι. «Ξύπνησα, κατάκοιτη, και το μυαλό μου βυθίστηκε αμέσως σε τρομερές σκέψεις. Δεν καταλάβαινα καθόλου τι συνέβαινε. Δεν είχα ιδέα ποια ήμουν, πού βρισκόμουν. Δεν μπορούσα καν να πω το όνομά μου για πολύ καιρό. Δεν αναγνώρισα καν τη μητέρα μου όταν κατάφερα να τη δω μέσω βιντεοκλήσης».

«Δεν υπήρξε καμία επαφή» με την πραγματικότητα καθόλου. «Δεν μπορούσα να κοιμηθώ, έμεινα ξύπνιος όλη μέρα και όλη νύχτα, δεμένος στο κρεβάτι, με τα μάτια μου ορθάνοιχτα». Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ανέφερε ότι το προσωπικό του νοσοκομείου την κατέγραψε με πλαστή ταυτότητα σε μια προσπάθεια να κρύψει το γεγονός ότι βρισκόταν εκεί.

«Παρόλο που είχαν το διαβατήριό μου, με έλεγξαν με πλαστή ταυτότητα, ήμουν ξαπλωμένος εκεί με διαφορετικό όνομα, με διάγνωση κάποιου είδους εντερικής λοίμωξης ή κάτι τέτοιο. Με είχαν κατηγορήσει ως 37χρονο», είπε στη συνέχεια.

«Η μητέρα μου με έψαχνε για πολύ καιρό, αλλά κανείς δεν ήξερε πού ήμουν. Τελικά, η σύζυγος ενός φίλου, που ζει στο Εμιράτο, αναμίχθηκε και κατάφερε να με βρει. Με αναγνώρισαν από ένα τατουάζ στο δάχτυλό μου. Η αστυνομία του Ντουμπάι ισχυρίστηκε τότε ότι υπέστη απειλητικά για τη ζωή τραύματα αφού εισήλθε μόνη της σε ένα περιορισμένο εργοτάξιο και έπεσε από ύψος. Ωστόσο, η Μαρία απορρίπτει αυτό το συμπέρασμα και περιγράφει την μεταχείριση που της έχουν επιδείξει οι αρχές ως «φρικτή».

«Ήταν πολύ επιθετικοί, ήρθαν να με ανακρίνουν τη νύχτα. Πήραν το διαβατήριό μου, πήραν το τηλέφωνό μου και προσπάθησαν να το ξεμπλοκάρουν. Μέχρι σήμερα δεν μου έχουν επιστρέψει το τηλέφωνό μου. Θα το επιστρέψουν μόνο αν επιστρέψω στο Ντουμπάι για να το παραλάβω, κάτι που προφανώς δεν θα κάνω». Είπε επίσης ότι της απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα για τέσσερις μήνες, όσο βρισκόταν σε εξέλιξη η έρευνα.

Την ίδια ώρα, αν και οι τέσσερις ύποπτοι συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση για λίγο, αφέθηκαν ελεύθεροι μέσα σε μια ημέρα. «Ενώ η έρευνα βρισκόταν σε εξέλιξη, μας είπαν «θα εξετάσουμε όλες τις κάμερες» και ούτω καθεξής, αλλά η έρευνα συνέχιζε να καθυστερεί μέχρι που κατέληξαν να ισχυριστούν ότι όλα τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας είχαν σβηστεί», εξήγησε η Μαρία.

«Σε μια χώρα γεμάτη κάμερες όπου το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης θα έπρεπε να είναι διαθέσιμο μέσα σε λίγες ώρες, με κάποιο τρόπο. Στην περίπτωσή μου, το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης του ξενοδοχείου «δεν λειτουργούσε» και το υλικό της εξωτερικής κάμερας είχε σβηστεί. Μέχρι σήμερα, τα τέσσερα άτομα που μου το έκαναν αυτό εξακολουθούν να είναι ελεύθερα και δεν έχουν αντιμετωπίσει καμία συνέπεια. Οι αρχές δεν έχουν καν διαπιστώσει τι συνέβη. Απλώς έκλεισαν την υπόθεση», περιέγραψε.

«Θα σε βρούμε και θα σε σκοτώσουμε»

Όταν τελικά έφυγε από το Ντουμπάι, η 21χρονη επέστρεψε στη Νορβηγία όπου ζει η μητέρα της. Ωστόσο, γρήγορα άρχισε να δέχεται απειλές θανάτου από τους τέσσερις φερόμενους ως δράστες. «Επικοινώνησαν μαζί μου και απείλησαν ότι θα σκοτώσουν την οικογένειά μου. Μου έγραψαν: “Πες αντίο στην οικογένειά σου, θα σε βρούμε, θα έρθουμε στη Νορβηγία”».

Στοχοποίησαν επίσης τη μητέρα της, Άννα, η οποία σε προηγούμενη συνέντευξη αποκάλυψε ότι έλαβε ένα ανατριχιαστικό μήνυμα στο τηλέφωνό της, που έγραφε: «Θα σε βρούμε ακόμα και στη Νορβηγία». Η Μαρία είπε στην συνέχεια: «Επικοινώνησα με την αστυνομία και μας έδωσαν αυτά τα κουμπιά πανικού. Κάθε μέλος της οικογένειας έχει ένα, για παν ενδεχόμενο. Όταν πατηθεί, στέλνεται μια κλήση έκτακτης ανάγκης στην αστυνομία».

Αλλά ακόμη και με εγκατεστημένα κουμπιά πανικού, η Μαρία βρίσκει ελάχιστη παρηγοριά πλέον και παραμένει σε συνεχή φόβο για τη ζωή της, ενώ οι φερόμενοι ως δράστες της διαφεύγουν της δικαιοσύνης. «Είμαι πάντα προσεκτική, ειδικά όταν ταξιδεύω. Δεν δημοσιεύω ποτέ την τοποθεσία μου επειδή ξέρω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ικανοί να με βλάψουν και με έχουν απειλήσει ανοιχτά ότι θα το κάνουν στα social media».

Πάνω από ένα χρόνο αργότερα, Η 21χρονη Μαρία εξακολουθεί να αναρρώνει. Βιώνει συνεχείς επιπλοκές, όπως μυϊκή ατροφία και μετατραυματική αρθρίτιδα, και βασίζεται σε πατερίτσες λόγω επιπλοκών με ένα εμφύτευμα στο πόδι της. Λέει ότι τα ιατρικά έξοδα έχουν περιορίσει την ικανότητά της να κινηθεί νομικά, καθώς συνεχίζουν να αυξάνονται.

Το ψυχολογικό βάρος της ανάρρωσής της έχει μόνο ενταθεί από αυτό που περιγράφει ως ασταμάτητη εισροή διαδικτυακής κακοποίησης. «Όταν η κατάσταση έγινε φαινόμενο των μέσων ενημέρωσης – ενάντια στη θέλησή μου – ο κόσμος ξετρελάθηκε και υπήρχαν τόσες πολλές απόψεις όσο και άνθρωποι. Στην κοινωνία μας, αν μια γυναίκα ασχοληθεί με ένα επάγγελμα ενηλίκων όπως το OnlyFans, οι άνθρωποι το βρίσκουν “σκανδαλώδες” και αρχίζουν να τη θεωρούν κατώτερη από ανθρώπινη φύση», είπε μεταξύ άλλων η Μαρία.

Ωστόσο, πρόκειται για τα ίδια άτομα που φαίνεται να θεωρούν απολύτως αποδεκτό το γεγονός ότι, σε άλλες χώρες, οι γυναίκες υφίστανται συστηματικά βία και σεξουαλική επίθεση. «Εν τω μεταξύ, το μόνο που κάνω είναι να πουλάω φωτογραφίες και να μην βλάπτω κανέναν», είπε.

Η Μαρία έκτοτε αποχώρησε από το OnlyFans και εργάζεται για να πάει στο πανεπιστήμιο και να γίνει πιστοποιημένη makeup artist, μοιράζοντας τη διαδικασία στη νέα της σελίδα στο Instagram, η οποία, όπως λέει, της δίνει μια νέα αίσθηση σκοπού. «Ένα χρόνο αργότερα, εξακολουθεί να μου φαίνεται απίστευτο. Μαθαίνω να εμπιστεύομαι ξανά τους ανθρώπους. Εγώ μπορώ να περπατήσω τώρα, αν και εξακολουθώ να χρησιμοποιώ πατερίτσες. Νιώθω ξανά ζωντανή και ξαναχτίζω τον εαυτό μου»

Από την πλευρά της, ανέφερε ότι η μητέρα της έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάρρωσή της. «Είναι η μεγαλύτερη στήριξή μου. Χωρίς αυτήν, δεν νομίζω ότι θα τα είχα καταφέρει». Η Μαρία τονίζει ότι θέλει να αποδοθεί δικαιοσύνη ενάντια στους τέσσερις φερόμενους ως δράστες, αλλά προς το παρόν επικεντρώνεται στην ανάρρωση και τη χρηματοδότηση περαιτέρω θεραπείας.

«Είναι ένα πολύ σκοτεινό μέρος που μοιάζει με παράδεισο, αλλά στην πραγματικότητα όλα απέχουν πολύ από αυτό», είπε για το Ντουμπάι. «Κυκλοφορούν πολλά χρήματα εκεί και, πίσω από αυτά τα χρήματα, υπάρχουν άνθρωποι, και είναι επικίνδυνοι», αποκάλυψε.

Σε μια προειδοποίηση προς άλλους νεαρούς influencers που μπορεί να αποφασίσουν να ταξιδέψουν στο Ντουμπάι, είπε: «Να είστε προσεκτικοί και να μην εμπιστεύεστε κανέναν. Βασιστείτε στον εαυτό σας και βεβαιωθείτε ότι είστε ασφαλείς, γιατί αν σας συμβεί κάτι, το να επικοινωνήσετε με την αστυνομία για βοήθεια δεν είναι επιλογή».

Η Μαρία Κόβαλτσουκ πλέον συγκεντρώνει αυτή τη στιγμή χρήματα για να καλύψει το σημαντικό κόστος της ιατρικής περίθαλψης και της αποκατάστασής της.