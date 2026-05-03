Κόσμος

Τουρκία: Επιχειρηματίας δολοφόνησε 26χρονη δικηγόρο γιατί τον μήνυσε για χρέη 95.000 ευρώ προς την αδελφή της

Το απόγευμα της Δευτέρας ο δράστης φέρεται να έστησε ενέδρα στις δύο γυναίκες, την ώρα που βρίσκονταν μαζί με τον πατέρα και τον αδελφό τους έξω από οικογενειακή αποθήκη
Η άτυχη δικηγόρος
Η άτυχη δικηγόρος

Σοκαριστικές είναι οι εικόνες που έρχονται από την Τουρκία, καθώς ένας επιχειρηματίας δολοφόνησε μια 26χρονη δικηγόρο με την οικογένεια της οποίας είχε οικονομικές διαφορές. 

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ως δράστης της δολοφονίας της 26χρονης δικηγόρου, Χατισέ Κοτσαεφέ φέρεται ο Χακί Τσετίν, ο οποίος χρωστούσε περίπου 95.000 ευρώ στην αδελφή της, στο πλαίσιο συμφωνίας για αγορά αχλαδιών.

Η νεαρή δικηγόρος είχε ήδη κινήσει νομικές διαδικασίες σε βάρος του για την είσπραξη της οφειλής. Όπως αναφέρεται, ο κατηγορούμενος είχε απειλήσει τηλεφωνικά τις δύο αδελφές, ζητώντας τους να αποσύρουν τις ενέργειες εναντίον του. Η ίδια αρνήθηκε, δηλώνοντας ότι θα προχωρούσε κανονικά τη διαδικασία.

 

Το απόγευμα της Δευτέρας (27.3.26), ο δράστης φέρεται να έστησε ενέδρα στις δύο γυναίκες, την ώρα που βρίσκονταν μαζί με τον πατέρα και τον αδελφό τους έξω από οικογενειακή αποθήκη.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας φέρεται να καταγράφει τη στιγμή των πυροβολισμών, με τον άνδρα να ανοίγει πυρ από το όχημά του. Η 26χρονη τραυματίστηκε θανάσιμα στο στήθος, ενώ η αδελφή της δέχθηκε σφαίρα στο γόνατο.

Η δικηγόρος διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου οι γιατροί δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή. Η αστυνομία συνέλαβε τον δράστη, καθώς και ακόμη έξι άτομα.

 

Σύμφωνα με τη Hurriyet, ο Τσετίν υποστήριξε ενώπιον των αστυνομικών ότι δεν είχε στήσει ενέδρα, ισχυριζόμενος ότι συνάντησε τυχαία την οικογένεια.

Όπως ανέφερε, «πυροβόλησα προς τα πόδια τους χωρίς να βγω από το αυτοκίνητο» και «δεν είχα πρόθεση να σκοτώσω».

Ωστόσο, υλικό από κάμερες ασφαλείας φέρεται να δείχνει το όχημά του να κινείται στην περιοχή για αρκετή ώρα πριν από το περιστατικό περιμένοντας την οικογένεια. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
121
121
86
60
59
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Μήνυμα Τραμπ για επανέναρξη του πολέμου: «Θα μελετήσω την πρόταση του Ιράν, αλλά δεν έχει πληρώσει ακόμη το τίμημα»
«Δεν μπορώ να φανταστώ πως θα ήταν αποδεκτό, διότι δεν έχουν πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχουν κάνει στην ανθρωπότητα, και στον κόσμο, τα τελευταία 47 χρόνια», είπε ο Τραμπ για το Ιράν
Ο Ντόναλντ Τραμπ
«Ψυχρός πόλεμος» Τραμπ – Ιράν με νέο ντόμινο δηλώσεων και στρατιωτικό πακέτο 8,6 δισ. δολαρίων σε συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή
Με τις διαπραγματεύσεις «να κρέμονται σε μία κλωστή», και παρακάμπτοντας το Κογκρέσο, ο Τραμπ ενέκρινε πολεμικό πακέτο - μαμούθ σε Ισραήλ, Κατάρ, Κουβέιτ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Ντόναλντ Τραμπ
Ρεπουμπλικανοί κατά Τραμπ για την απόσυρση 5.000 στρατιωτών από βάσεις στη Γερμανία: «Στέλνει λάθος μήνυμα στον Πούτιν»
Ρεπουμπλικανοί βουλευτές καλούν τον Τραμπ να στείλει τα στρατεύματα στα ανατολικά - Η Γερμανία αποκαλεί την απόφαση «κλήση αφύπνισης» που «δεν συνιστά λόγο πανικού»
Αμερικανικά στρατεύματα στην Γερμανία
Συγκλονίζει το μοντέλο του Onlyfans που είχε εντοπιστεί ετοιμοθάνατο στο Ντουμπάι: «Εκατομμυριούχοι με κακοποίησαν και απείλησαν να με σκοτώσουν»
Η 21χρονη Μαρία Κόβαλτσουκ που επέζησε από άγρια επίθεση που δέχτηκε στο Ντουμπάι το 2025, περιγράφει τον εφιάλτη που βίωσε, καταγγέλλει τις αρχές του Εμιράτου για συγκάλυψη και ζητά δικαιοσύνη
Η 21χρονη Μαρία Κόβαλτσουκ 13
Newsit logo
Newsit logo