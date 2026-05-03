Τουρκία: Επιχειρηματίας δολοφόνησε 26χρονη δικηγόρο γιατί τον μήνυσε για χρέη 95.000 ευρώ προς την αδελφή της

Σοκαριστικές είναι οι εικόνες που έρχονται από την Τουρκία, καθώς ένας επιχειρηματίας δολοφόνησε μια 26χρονη δικηγόρο με την οικογένεια της οποίας είχε οικονομικές διαφορές.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ως δράστης της δολοφονίας της 26χρονης δικηγόρου, Χατισέ Κοτσαεφέ φέρεται ο Χακί Τσετίν, ο οποίος χρωστούσε περίπου 95.000 ευρώ στην αδελφή της, στο πλαίσιο συμφωνίας για αγορά αχλαδιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η νεαρή δικηγόρος είχε ήδη κινήσει νομικές διαδικασίες σε βάρος του για την είσπραξη της οφειλής. Όπως αναφέρεται, ο κατηγορούμενος είχε απειλήσει τηλεφωνικά τις δύο αδελφές, ζητώντας τους να αποσύρουν τις ενέργειες εναντίον του. Η ίδια αρνήθηκε, δηλώνοντας ότι θα προχωρούσε κανονικά τη διαδικασία.

Bursa’da avukat Hatice Kocaefe, ablasının 5 milyonluk alacak davasını geri çekmediği için borçlu tarafından vurularak öldürüldü.



—Saldırı anında, iki kız kardeşin babalarıyla yürürken vurulup yere düştüğü anlar görüntülere yansıdı.



—Olay yerinden kaçan şüpheli aranıyor. pic.twitter.com/RBm6O0D7p1 — gdh (@gundemedairhs) April 29, 2026

Το απόγευμα της Δευτέρας (27.3.26), ο δράστης φέρεται να έστησε ενέδρα στις δύο γυναίκες, την ώρα που βρίσκονταν μαζί με τον πατέρα και τον αδελφό τους έξω από οικογενειακή αποθήκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας φέρεται να καταγράφει τη στιγμή των πυροβολισμών, με τον άνδρα να ανοίγει πυρ από το όχημά του. Η 26χρονη τραυματίστηκε θανάσιμα στο στήθος, ενώ η αδελφή της δέχθηκε σφαίρα στο γόνατο.

Η δικηγόρος διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου οι γιατροί δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή. Η αστυνομία συνέλαβε τον δράστη, καθώς και ακόμη έξι άτομα.

Cinayet kurbanı avukat Hatice Kocaefe duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı.



Bursa’nın Gürsu ilçesinde, borcunu ödemediği gerekçesiyle hakkında icra takibi başlatılan bir kişi tarafından silahla vurularak hayatını kaybeden 26 yaşındaki avukat Hatice Kocaefe, duvağıyla son… pic.twitter.com/le6hYynPoh — GÜNDEM BURSA (@Bursagundemi) April 29, 2026

Σύμφωνα με τη Hurriyet, ο Τσετίν υποστήριξε ενώπιον των αστυνομικών ότι δεν είχε στήσει ενέδρα, ισχυριζόμενος ότι συνάντησε τυχαία την οικογένεια.

Όπως ανέφερε, «πυροβόλησα προς τα πόδια τους χωρίς να βγω από το αυτοκίνητο» και «δεν είχα πρόθεση να σκοτώσω».

Ωστόσο, υλικό από κάμερες ασφαλείας φέρεται να δείχνει το όχημά του να κινείται στην περιοχή για αρκετή ώρα πριν από το περιστατικό περιμένοντας την οικογένεια.