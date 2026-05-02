Αυστρία: 39χρονος ανακρίνεται για μόλυνση παιδικών τροφών με ποντικοφάρμακο

Ο 39χρονος άνδρας είχε μολύνει με ποντικοφάρμακο βαζάκια που περιείχαν βρεφικά γεύματα και διατέθηκαν στην Αυστρία, στην Τσεχία και στη Σλοβακία
Φωτογραφία (αρχείου) Phil Noble

Ένας ύποπτος ηλικίας 39 ετών συνελήφθη στην Αυστρία για εκβιασμό σε βάρος της γερμανικής εταιρίας βρεφικών τροφών HIPP, με μόλυνση παιδικών τροφών με ποντικοφάρμακο.

Προηγουμένως, ο 39χρονος άνδρας είχε μολύνει με ποντικοφάρμακο βαζάκια που περιείχαν βρεφικά γεύματα και διατέθηκαν στην Αυστρία, στην Τσεχία και στη Σλοβακία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας της πόλης Άιζενστατ στην ανατολική Αυστρία, ο ύποπτος είναι 39 ετών και συνελήφθη στη χώρα, αλλά δεν έχουν γίνει γνωστά περαιτέρω στοιχεία για την ταυτότητα ή για τα κίνητρά του.

Η αστυνομία στο μεταξύ, ανακοίνωσε ότι συνολικά εντοπίστηκαν πέντε βαζάκια παιδικών τροφών με ποντικοφάρμακο στην Αυστρία, στην Τσεχία και στη Σλοβακία.

Σε ένα βαζάκι 190 γραμμαρίων με καρότο και πατάτα που κατασχέθηκε στην Αυστρία οι ερευνητές βρήκαν συνολικά 15 μικρογραμμάρια ποντικοφάρμακου.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για ένα δεύτερο πιθανώς βαζάκι με ποντικοφάρμακο, ενώ η HIPP τόνισε ότι δεν επρόκειτο για πρόβλημα στο εργοστάσιό της, αλλά για «εξωτερική εγκληματική παρέμβαση και διαβεβαίωσε ότι δεν έχει επηρεαστεί προϊόντα που διατίθενται στη γερμανική αγορά.

Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, η HIPP είχε δηλώσει ότι έλαβε ηλεκτρονικό μήνυμα από τον εκβιαστή, σε μία γενική ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρίας, η οποία δεν ελέγχεται καθημερινά.

Αμέσως η γερμανική εταιρία βρεφικών τροφών ειδοποίησε την αστυνομία και δημιούργησε εσωτερική ομάδα διαχείρισης της κρίσης. Ούτε η εταιρία ούτε οι αυστριακές αρχές έχουν αποκαλύψει τι ζήτησε ο εκβιαστής.

